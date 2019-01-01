جاتوزو ينفى إمكانية مشاركة كوتروني وبيونتيك سويًا

الأمر له أسباب تكتيكية في نظر جاتوزو

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني الإيطالي، جينارو جاتوزو، امتنانه بالتعادل السلبي الذي حققه ميلان أمام نابولي.

وحسم التعادل السلبي، قمة الجولة الـ21، من الدوري الإيطالي، على أرضية ملعب سان سيرو.

جاتوزو قال عقب نهاية اللقاء: "لقد خضنا مباراة أمام فريق رائع وخضنا شوط أول جيد، وهو الذي اختفى في الجزء الأخير من الشوط الثاني، نابولي منافس تقف على أصابعك أمامه، لقد كنا متوترين في الشوط الثاني ونعاني من الإرهاق، لكن أنا سعيد بالنقطة".

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وأردف: "إذا ارتكبنا أخطاء قليلة، نقوم بخلق فرص عديدة، وكنا قريبين من الخسارة من الجزء الأخير من اللقاء، نخرج بالكرة بشكل خاطئ، لدي ندم وحيد، هو أننا نركز على هذا الأمر في التدريبات".

وعن إمكانية مشاركة الثنائي، بيونتيك إلى جانب كوتروني: "نعم لكن ليس الآن، لا أريد العودة للعب برباعي في منتصف الملعب، ونخسر كثيرًا في المباراة بتلك المخاطرة".

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واختتم: "الآن لمن يلعبا سويًا، من أجل خلق توزان للفريق، عندما نلعب بثنائي هجومي الفريق يكون غير متزن، لذلك لا أريد هذا الآن".

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ويستعد ميلان لمواجهة نابولي في كأس إيطاليا بالدور ربع النهائي، ثم روما الأسبوع المقبل بالجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.