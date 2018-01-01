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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

جاتوزو يفكر في خطة جديدة لمواجهة الغيابات أمام فيورنتينا

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ميلان بأربع غيابات في خط الوسط أمام الفيولا

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يدخل ميلان مواجهة فيورنتينا، وهو يعاني من الغيابات والإصابات في خط وسط الفريق، بعد تأكد غياب الثنائي، كيسي وباكايوكو.

وتعرض باكايوكو للطرد في مواجهة بولونيا، وكذلك سيغيب كيسي لتراكم البطاقات، لينضما لغيابات الفريق في وسط الميدان.

ويغيب جياكومو بونافينتورا ولوكاس بيليا عن صفوف الفريق لفترات طويلة، حيث انتهى موسم الأول، والأرجنتيني حتى إبريل المقبل.

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وحسب جازيتا ديللو سبورت، فأن جاتوزو سيعود لخطة 4-3-3 بعدما اعتمد على خطة 4-4-2 في المباريات السابقة.

يعتمد رينو على ثلاثي في خط الوسط، بعودة تشالهان أوجلو لخط الوسط، الذي خاض المباريات السابقة كجناح أيسر، بجانب الأرجنتيني خوسيه ماروي والإيطالي أندريا بيرتولاتشي.

وكانت المباراة الأخيرة التي اعتمد فيها جاتوزو على ريكاردو مونتوليفو، منذ التعادل أمام أتلانتا الموسم الماضي 1-1 في الثالث عشر من مايو المقبل، فقد تكون المباراة فرصة لعودة قائد الفريق السابق للمشاركة.

وعلى الشق الهجومي، سيلعب ميلان بثلاثي هجومي، حيث سيجلس كوتروني على مقاعد البدلاء، مقابل تواجد الثلاثي سوزو وكاستييخو بمركزي الجناح وهيجواين في مقعد المهاجم.

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وفشل كورتوني في فرض نفسه في خطة الروسونيري في المباراة الأخيرة أمام بولونيا، حيث خرج في الدقائق الأخيرة لصالح كاستييخو.

وسيكون تشكيل ميلان المتوقع: دوناروما – كالابريا – رومانيولي – رودريجيز – بيرتولاتشي – ماوري – تشالهان أوجلو – سوزو – هيجواين – كاستييخو.

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