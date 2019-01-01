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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

جاتوزو يعتدي على صحفي بعد عودته من جدة

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Getty Images
أجواء متوترة في ميلان بعد السوبر

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

قام جينارو جاتوزو، مدرب ميلان، بالاعتداء على صحفي خارج مطار مالبيناس في ميلانو بعد وصول بعثة الفريق من جدة في أعقاب كأس السوبر الإيطالي.

وخسر ميلان بهدف نظيف أمام يوفنتوس مساء الأربعاء، ولكن شاب اللقاء جدلاً تحكيمياً بسبب اعتراض لاعبي الروسونيري ومدربهم على عدم احتساب ركلة جزاء بالدقائق الأخيرة.

وأظهرت عدسة الكاميرات جاتوزو وهو يطيح بالهاتف المحمول لأحد المراسلين المتواجدين بمحيط المطار لحظة مغادرته.

اختيارات المحررين

وبدا المدير الفني للروسونيري غاضباً ورفض الرد على أسألة المراسلين الذين انتظروا وصوله هو وباقي الفريق للتعليق على نتيجة المباراة وصفقة رحيل جونزالو هيجواين إلى تشيلسي.

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ورفض جاتوزو بعد المباراة الكشف عن الموقف النهائي لهيجواين في ميلان وأكد أنه لا يعلم صراحة إذا ما كان سيستمر أم سيرحل عن الفريق في الأيام المقبلة.

ويلعب ميلان أمام جنوى مطلع الأسبوع المقبل في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

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