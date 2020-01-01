جاتوزو يطالب لاعبيه بالتركيز برغم الفوز على إنتر

جاتوزو يبدو أن ليس راضياً كامل الرضا على لاعبيه

قال جينارو جاتوزو مدرب نابولي الإيطالي، إنه سعيد للغاية بالفوز على إنتر في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

نابولي نجح في الفوز على إنتر بهدف نظيف على ملعب جوسيبي مياتزا، في مباراة سيطر عليها إنتر ولكن نابولي خرج فائزاً.

وأضاف جاتوزو في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "علينا التحسن في بعض الأمور بالرغم من الفوز، لكن لدينا مشاكل".

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وتابع: "أنا لا أقلل من مجهود الفريق اليوم، ولكن علينا العمل جميعاً كوحدة واحدة في الشق الهجومي والدفاعي، علينا أن نعمل ككتلة واحدة الأمر كان جيد اليوم، ولكن هنالك بعض النواقص".

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جاتوزو أكد أن فريقه في الشوط الأول كان تواجد اللاعبين من حيث الانتشار جيد للغاية ولكن الثلث الأول من الشوط الثاني الأمر كان جنونياً كانت الفوضى تسيطر على الأداء ولهذا علينا التطور.

و استطرد المدرب : أهنئ اللاعبين على الفوز اليوم و أتمنى أن أرى نفس المردود في المباريات المقبلة، لا يزال لدينا الكثير من العمل والتأهل إلى المباراة النهائية لم يحسم بعد".

يذكر أن إنتر يواجه نابولي في مباراة الإياب على ملعب سان باولو معقل فريق الجنوب الإيطالي.