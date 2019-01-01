جاتوزو يرفض عرض نانتس لتدريبهم

النجم الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لفريق ميلان يرفض عرضًا من نانتس الفرنسي لتدريبهم في الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لفريق ميلان قد رفض عرضًا من قبل نانتس الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" وعدة مصادر آخرى على رأسها "لا جازيتا ديلو سبورت"، حيث أكدوا أن العرض كان لمدة موسمين.

وكان المدير الفني السابق للفريق وحيد خليلهودزيتش قد تقدم بالاستقالة من تدريب الفريق هذا الأسبوع قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري الفرنسي.

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ولم توضح التقارير إذا ما كان جاتوزو يملك عرضًا آخر أم يخطط لأخذ هذا الموسم كراحة على أن يعود للتدريب في وقت لاحق.

وكان المدير السابق للميلان قد تم فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي عقب انتهاء الموسم المنصرم، وتم الإعلان عن تولي ماركو جيامباولو لتدريب الفريق.

جدير بالذكر أن جاتوزو كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي وفشل من جديد في العودة لدوري أبطال أوروبا.