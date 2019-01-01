جاتوزو يدخل في مفاوضات متقدمة مع لاتسيو

تمهيداً لرحيل سيميوني إنزاجي عن فريق العاصمة الإيطالية

دخل جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لميلان، في محادثات مكثفة مع لاتسيو تمهيداً لتدريب الفريق.

جاتوزو رحل مؤخراً عن تدريب الروسونيري، بعد فشله في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

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شبكة "سكاي" الإيطالية أكدت أن لاتسيو يتفاوض حالياً مع نجم ميلان السابق، والمحادثات تسير بصورة إيجابية.

لاتسيو يريد الإسراع في المفاوضات، والاتفاق مع جاتوزو، نظراً لوجود منافسة شرسة من غريمه ميلان على صاحب الـ41 عاماً.

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ويطمح فريق العاصمة الإيطالية في التعاقد معه خلال الأيام القليلة القادمة، ليخلف سيميوني إنزاجي الذي اقترب من الرحيل.

يذكر أن جاتوزو قضى 18 شهراً مع ميلان، جح خلالهم في تحقيق 40 انتصار و22 تعادل، وتعرض للهزيمة في 20 مباراة بكل البطولات.