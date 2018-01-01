جاتوزو: هيجوايين عليه بذل المزيد من الجهد

جاتوزو ينحدث حول وضع ميلان بشكل عام، وجونزالو هيجوايين بشكل خاص

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو حول وضعية الفريق الحالية، وخص بحديثه المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين، حيث قال أن الجميع يجب أن يعمل، ولكن هيجوايين على وجه التحديد يعلم أنه عليه بذل المزيد من الجهد. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

تشكيل لجنة لاختيار لاعب الجولة والشهر بالدوري السعودي

وكان ميلان قد ودع منافسات الدوري الأوروبي من الدور الأول بشكل مفاجئ، وذلك بعد هزيمته يوم الخميس الماضي أمام أوليمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان هناك أقوال بإن ميلان سيرفض خيار الشراء في عقد هيجوايين، والذي انتقل على سبيل الإعارة لمدة عام، مع خيار الشراء بمبلغ يقدر بـ 36 مليون يورو.

وقال جاتوزو في مؤتمره الصحفي الخاص بمباراة بولونيا غدًا الثلاثاء: "لقد تحدثت مع جونزالو، وهو يشعر بخيبة أمل بسبب تراجع مستواه، ولكن كل شيء يمكن تداركه"

وأضاف: "في الأوقات الصعبة المهم هو الفوز ليس تسجيل فرد معين هدفًا أو أكثر، ولكنني أريد من هيجوايين روح القيادة، أن يحمل هو زملاءه حتى في حال ارتكبوا أخطاء"

وتابع: "سوق تكون هناك دائمًا أحاديث حول جونزالو نظرًا لأنه لاعب كبير، لا يمكننا التحكم في كل شيء يحدث، ولكنني أخبرته أن الجميع هنا يقدرونه، على الرغم من أنهم يتطلبون منه المزيد كذلك"

يذكر أن جونزالو هيجوايين يعيش فترة صيام عن التهديف تقترب من الشهرين، حيث خاص 6 مباريات بدون تسجيل أية هدف في الفترة منذ الثامن والعشرين من أكتوبر وحتى الآن.