جاتوزو: هذا هو ميلان الذي أريده

جاتوزو يتحدث عن ميلان ويعرب عن سعادته بلاعبيه عقب الانتصار على كالياري

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو حول وضعية نادي ميلان في الوقت الحالي، حيث أكد أن هذا هو الفريق الذي كان يريده منذ البداية.

وفاز ميلان على ضيفه كالياري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان سيرو في ختام الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وبعد المباراة، تحدث جاتوزو حول الأداء وارتفاع النسق في الفترة الأخيرة، حيث أكد أن هذا نتاج عمل الجميع، الذي هو فخور به على أية حال.

وقال جاتوزو: "لقد لعبنا اليوم بشكل جيد، كنا محظوظين لبعض الوقت ولكننا سيطرنا وترجمنا أفضليتنا بنجاح على مدار الدقائق التسعين"

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ فبراير ٢٠١٩

وأضاف: "الأمر يتعلق بالجوع والرغبة في تقديم المزيد، إذا كان لديك الحافز وتنظر إلى هدف ما ستقاتل من أجله، هذه هي عقليتنا الآن"

وتابع: "أتوقع الأفضل من تشالهان أوغلو وباكايوكو، كلاهما يقدم عملًا جيدًا ولكنهما يمتلكان أكثر من ذلك، آمل في وصولهم إلى هذا"

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يذكر أن ميلان بفوزه على كالياري قد خطف المركز الرابع والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا من فريقي العاصمة روما ولاتسيو.