الكشف عن تفاصيل اتفاق جاتوزو مع نابولي

تغييرات كبيرة في نادي الجنوب الإيطالي

اقترب نابولي من الإعلان عن تعيين الإيطالي جينارو جاتوزو مدرباً جديداً للفريق، ليخلف كارلو أنشيلوتي الذي وقع إقالته بعد تراجع النتائج في الآونة الأخيرة.

نابولي أفصح عن إقالة أنشيلوتي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء رغم فوز الفريق على جينك برباعية نظيفة وتأهله لدور الستة عشر ب الأبطال.

وأوضحت "سكاي" أن عقد "رينو" يمتد لمدة 18 شهراً، مع وجود بنود تسمح بمده لمدة إضافية حال عبر الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب التقرير، فجاتوزو سيتحصل على راتب موسمي يبلغ ثلاثة ملايين يورو بعد الاتفاق مع رئيس النادي أوريليو دي لاورنتيس.

ويبتعد نابولي بفارق ثمان نقاط عن مقاعد دوري الأبطال في الوقت الراهن، وبالتحديد المركز الرابع الخاص بكالياري وروما ب29 نقطة.

وتعادل نابولي في آخر جولة مع أودينيزي بهدف لكل جانب، وقبلها سقط في ملعبه أمام بولونيا بهدفين مقابل واحد لحساب السيري آ.

وكانت آخر مهام جاتوزو التدريبية مع ميلان الذي رحل عنه نهاية الموسم المنصرم بعد الحلول خامساً في سلم الترتيب.