جاتوزو يتحدث عن وضعية مونتوليفو وهيجواين في ميلان

ميلان لم يسجل في آخر 3 مباريات

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعرب المدير الفني جينارو جاتوزو عن آسفه، لخسارة ميلان أمام فيورنتينا في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.

وسقط ميلان أمام جماهيره بسان سيرو بهدف نظيف، ليفشل في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات ويتراجع للمركز الخامس.

جاتوزو علق على الأداء والنتيجة عقب نهاية اللقاء: "إنها لحظة معقدة، الفريق لا يمكن لومه على أي شيء، نحن في حالة طوارئ، لم يكن لدينا حظوظ في إنهاء الفرص، لعبنا بشكل جيد".

وتابع: "إذا أردتم البحث عن شخص مذنب، الفريق يمر بأوقات سيئة".

ويواصل هيجواين صيامه التهديفي مع ميلان منذ الطرد أمام يوفنتوس: "في الهجوم الفريق يعاني من أجل إيصال الكرة، لقد صنعنا الفرص من منتصف الملعب، وتطورنا على الشكل الهجومي وكانت لدينا 4 أو 5 فرص للتسجيل، وفي كل مرة تسدد لا ينجح الأمر".

أما عن ريكاردو مونتوليفو الذي فضل جاتوزو عدم مشاركته في اللقاء، وأدخل كالابريا في متوسط الميدان أمام الفيولا: "لقد خاض ماوري مباراة جيدة، لكن مونتوليفو لم تكن لديه دقائق من أجل وضعه في مباراة كتلك، البقية هم أعلى منه، لكننا كنا خارج المباراة".

الأسطورة سامي الجابر @SamiAlJaber في ملعب مباراة العين وريال مدريد بنهائي مونديال الأندية 🏆 pic.twitter.com/2RsOsYcqJl — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 22, 2018

وتظهر بعض التقارير التي تشير صفقة تبادلية بين ميلان وتشيلسي، بانتقال هيجواين للبلوز مقابل موراتا للروسونيري ليستطرد الإيطالي قائلاً: "لا أريد الحديث عن السوق، نحن في فترة الأعياد وسنبقى في مقر التدريبات، علينا أن نكون أكثر تركيزًا في هذا الموقف، ونحلل ونفهم موضع الخطأ، لدينا لقاءين متبقين، الطريق مازال طويلاً".

وكانت بعض التقارير من سكاي الإيطالية، قد أعلنت أن مباراتي فروزينوني وسبال قد يكونا الفرصة الأخيرة لجاتوزو على رأس ميلان فنياً الموسم الحالي.