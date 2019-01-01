جاتوزو مرشح لخلافة دي فرانشيسكو في سامبدوريا

جاتوزو أبرز المرشحين لتدريب سامبدوريا بد ابتعاده عن خلافة جيامباولو في ميلان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذكرت عدة مصادر صحفية إيطالية أن المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو هو أبرز المرشحين في الوقت الحالي لخلافة إيزيبيو دي فرانشيسكو في تدريب سامبدوريا.

وأقالت إدارة سامبدوريا المدرب دي فرانشيسكو رسميًا أمس بعد الانطلاقة المخيبة للآمال التي قدمها مع الفريق بعد مرور 7 جولات من الدوري الإيطالي.

وقدم سامبدوريا نتائج كارثية بانتصاره في مباراة واحدة فقط والهزيمة في 6 مباريات من أصل 7 خاضها في منافسات الكالتشيو حتى الآن.

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وعقب إقالته بساعات، بدأت الصحف الإيطالية في التكهن باسم المدرب القادم، وكان هناك شبه إجماع حول أن المدير الفني السابق لميلان جينارو جاتوزو هو المرشح الأبرز لتولي المنصب.

ومن المنتظر أن يقوم سامبدوريا بالإعلان رسميًا عن اسم مدربه الجديد والذي سيخلف إيزيبيو دي فرانشيسكو خلال الـ 72 ساعة المقبلة وفقًا لما هو متوقع.

يذكر أن دي فرانشيسكو قد أقيل من تدريب روما خلال الموسم الماضي لسوء النتائح أيضًا، على الرغم من الموسم المميز الذي قدمه في 2018 بوصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.