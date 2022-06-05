جاتوزو: لدي رهاب المثلية وعنصري؟ هل أصبح العالم مجنونًا؟

جينارو جاتوزو المرشح لتدريب فالنسيا يدافع عن نفسه بعد اتهامه برهاب المثلية الجنسية والعنصرية والتحيز ضد السيدات.

دافع جينارو جاتوزو المرشح لتدريب نادي فالنسيا الإسباني عن نفسه ضد الاتهامات التي تم توجيهها له بعد تصريحات سابقة منه في الساعات الماضية.

وكان جاتوزو قد تمت مهاجمته لتصريحات سابقة تحدث فيها ضد المثلية الجنسية وعمل السيدات في كرة القدم وعن العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء.

ماذا قال جاتوزو عن الاتهامات التي تم توجيهها له؟

وقال جاتوزو لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": تاريخي يتحدث عن نفسه، هل أنا عنصري أو لدي رهاب المثلية وهل أكره الأجانب وهل أتحيز جنسيًا؟ هل أصبح العالم مجنونًا؟ حان وقت الهدوء قليلًا".

وأضاف: "كلماتي عن دخول النساء لكرة القدم كان القصد بها باربرا برلسكوني، وأردت أن أدافع عن عمل جالياني الذي تمت مقاطعته بسببها".

وأردف: "العنصرية؟ لماذا إذًا وقعت مع تيموي باكايوكو في نابولي، لم يكن لدي أي شيء ضد زملائي أصحاب البشرة السمراء وأصبحت صديقًا للعديد منهم".

وأكمل: "لقد جئت من قرية صغيرة في كالابريا، وصنعت الرجل الذي أنا عليه الآن، لن أسمح لأحد أن يعرقل عملي باتهامات رهيبة".

ما الذي قاله جاتوزو في الماضي؟

في مناسبات متفرقة قال جاتوزو تصريحات عن مواقف مختلفة تم تجميعها مؤخرًا لنقده، سواء عن السيدات وكرة القدم أو العنصرية أو المثلية الجنسية.

وقال جاتوزو في 2008 عن المثلية: "الزواج يجب أن يكون بين جنسين مختلفين، لكن الزواج بين رجلين أو امرأتين هو أمر في غاية الغرابة بالنسبة لي".

وفي 2013 بحسب ما نقلت "لا جازيتا ديلو سبورت": "لا أطيق رؤية النساء في كرة القدم، لا أحب أن أقول ذلك لكن هكذا هو الحال".

وأكمل في نفس العام عن قرار كيفن برينس بواتينج مغادرة الملعب بسبب العنصرية: "كم مرة تعرض فيها لاعبًا أبيض للصافرات، أنا نفسي حدث لي ذلك لكنني لم أجعل الأمر قصة كبيرة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد أكدت أن جاتوزو قد اجتمع مع بيتر ليم مالك فالنسيا في سنغافورة قبل أيام واتفق معه على تدريب الفريق حتى 2024.