جاتوزو: لا نفكر في ميسي ولدينا مفتاح الفوز على برشلونة

جاتوزو يحفز لاعبي نابولي قبل موقعة برشلونة

استنهض مدرب نابولي جينارو جاتوزو همة لاعبيه، لحثهم على تقديم أفضل ما لديهم في قمة الغد ضد برشلونة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبدأ المدرب الإيطالي حواره التقليدي مع الصحفيين بالرد على سؤال حول آخر مستجدات وباء كورونا الذي ضرب البلاد في الساعات والأيام القليلة، قائلاً "نحن على تواصل بالسلطات لأننا على مسافة قريبة من الناس الذين يكافحون مع المرض".

وعن صدام البلو جرانا، قال "قبل أي شيء، ينبغي علينا تقديم مباراة مثالية سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي".

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وفي سؤال آخر عما يطلبه من لاعبيه في المباراة، قال "أريد رؤية الفريق مرفوع الرأس، وذلك باحترام الخصم واللعب بطريقتنا المعتادة داخل الملعب".

كما تحد عن ميسي قائلاً "ميسي لاعب لا يصدق، وهو قدوة للأطفال، لكن علينا ألا نفكر أننا سنلعب ضد ميسي فقط، لأننا سنواجه فريق برشلونة، وهذا يعني أننا يجب أن نلعب كفريق واحد".

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وختم "غدًا أريد أن أرى كيف سيتعامل فريقي مع اللحظات الصعبة وكيف سنساعد بعضنا البعض منذ البداية وحتى النهاية، وينبغي علينا أن نتعامل مع المباراة على أنها مباراة الحياة بالنسبة لنا لنحقق هدفنا".

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب "كامب نو" في الموافق الثامن عشر من مارس المقبل.