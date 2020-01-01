"جاتوزو صفعني وإبراهيموفيتش لكمه"

ماسيمو اودو نجم ميلان المعتزل يكشف عن تفاصيل علاقته بزملائه في صفوف الروسونيري والعديد من المواقف الغريبة.

كشف ماسيمو اودو نجم فريق ميلان السابق عن تفاصيل علاقته بنجوم الفريق وعن العديد من المواقف التاريخية الغريبة التي حضرها في صفوف الروسونيري.

جاء هذا في تصريحات صحفية ادلى بها اودو لصالح شبكة "سكاي سبورت" وأكد خلالها أن فترته الأخيرة كان بها الكثير من المشاجرات.

ورحل اودو في نهاية الجيل التاريخي لميلان الذي انتهى بحلول عام 2012 رفقة العديد من الأسماء الكبيرة أمثال أليساندرو نيستا وفليبو إنزاجي وجينارو جاتوزو وكلارنس سيدورف ومارك فان بوميل وجيانلوكا زامبروتا وغيرهم.

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وقال اودو: "الآن أنا أضحك لكن من قبل كنت أبكي لأن جينارو جاتوزو قام بغرز شوكة في قدمي، هناك على تلك الطاولة كنت أنا ونيستا وامبروسيني وبيرلو وجاتوزو وإنزاجي وأبياتي، في الطبيعي كان يضحك ويقول النكات لكن قبل المباريات كان لا يفعل ذلك".

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وأضاف عن مشاجرة زلاتان إبراهيموفيتش وأوجوتشي أونيو: "الأمور بينهما تطورت لمشاجرة بالأيدي لكن لم يحدث أكثر من ذلك، جاتوزو تدخل لإنهاء الأمر فتلقى لكمة في وجهه".

وأكمل: "جاتوزو كان يعاني من مشكلة في العين، بينما عانى كاسانو من شيئًا ما في قلبه فقلت نكتة حول ذلك فقام جينارو بصفعي".

وكان اودو قد لعب لميلان في فترتين أولهما بين 1993 و1999 والثانية بين 2007 و2012 وحقق دوري أبطال أوروبا الأخير في تاريخ النادي.