جاتوزو: سنواصل القتال حتى اللحظات الأخيرة

الفرصة لازالت سانحة لميلان بآخر جولة من الدوري الإيطالي

أكد جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان، أن فريقه سيستمر في القتال حتى اللحظات الأخيرة من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ميلان يستعد لخوض الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي غداً الأحد، عندما يحل ضيفاً على نظيره سبال.

آمال الروسونيري مازالت قائمة في الحصول على مقعد أوروبي، وسط منافسة شرسة مع أتلانتا وإنتر.

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وقال جاتوزو عن المباراة:"أعرف سبال جيداً، حيث يعتبر أحد الفرق التي لعبت ضدها في دوري الدرجة الثالثة، ليوناردو سيمبليتشي قام بتطوير الفريق جيداً".

وأضاف:"علينا القيام بواجبنا وتحقيق الفوز وبعدها نرى بعد صافرة النهاية ما هو موقفنا، ثم سأوجه الشكر للجميع حيث قامت المجموعة بأداء جيد هذا الموسم".

وتابع:"سنقاتل حتى آخر لحظة غداً لأن الفرصة لازالت أمامنا للفوز بالمقعد الأوروبي".

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وأما عن مستقبله:"تدريب ميلان كان حلماً لي، المهمة صعبة وأتمنى الاستمرار بها لأطول فترة ممكنة".

واستكمل:"قلت من قبل أن المركز الخامس لا يعتبر فشلاً لميلان، لأنك لو نظرت للإحصائيات ستجد الفريق حصل على نقاط أعلى من المواسم القليلة الماضية".

يذكر أن ميلان يحتل المركز الخامس بـ65 نقطة، مقابل 66 لكل من إنتر وأتلانتا صاحبي المركزين الثالث والرابع.