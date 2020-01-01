جاتوزو: برشلونة ضمن الأعظم .. أوسبينا: أعرف ميسي جيدًا

ماذا قال جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي ولاعبه أوسبينا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقهم ضد برشلونة.

أكد جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره برشلونة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الفريقين، وأكد خلالها أن برشلونة يعد ضمن أعظم الفرق في العالم، وتطرق فيها حارس مرمى الفريق دافيد أوسبينا للحديث عن مواجهاته السابقة ضد ميسي.

وقال جاتوزو: "نعلم أن المباراة ستكون صعبة للغاية علينا، والكل يعلم أي نوع من الفرق هو برشلونة، وعلينا أن نقدم مباراة قوية على المستوى الفني".

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وأضاف: "سنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا أمام أحد أعظم الفرق، وبالرغم من ذلك ربما لا يكون ما سنقدمه كافيًا في النهاية، وتحقيق الفوز عليهم سيكون مثل الصعود لقمة جبل إيفرست".

وأردف عن الإصابات: "الأمر في يد الأطباء وإنسيني نفسه، سنرى ما الذي سيحدث معه ولو كانت مشاركته صعبة لن يتواجد ولو لدقيقة واحدة".

وأكمل: "عدم فوز برشلونة بأي ألقاب هذا الموسم يمنحهم المزيد من القوة، هم الأفضل بوجود الكرة معهم، لذلك سيكون من الصعب أن نحرمهم منها، وسيكون علينا احترامهم".

وصرح لاعبه دافيد أوسبينا: "الكل يعرف من هو ليونيل ميسي، واجهته من قبل في الكثير من المناسبات في أمريكا الجنوبية وأعرفه بشكل جيد، وهو يتسبب في قلب التوازن في المباريات وعلينا الاستيقاظ في مواجهته".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب كان قد شهد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما يمنح برشلونة أفضلية واضحة في لقاء العودة الذي يقام على ملعب كامب نو.