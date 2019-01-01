جاتوزو: باكيتا لاعب برازيلي بعقلية أوروبية

مدرب ميلان جينارو جاتوزو يمتدح لاعبه الجديد لوكاس باكيتا

فيسبوك تويتر محمد عماد

قرر المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان ضم اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا للقائمة التي ستشارك أمام سامبدوريا يوم السبت في دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

وكان ميلان قد أعلن يوم الثالث من يناير عن ضمه لباكيتا قادمًا من فلامنجو في صفقة قدرت بـ 35 مليون يورو.

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ومن المتوقع أن تكون مباراة سامبدوريا هي الأولى لباكيتا صاحب الـ 21 عامًا بقميص الروسونيري وفقًا لتصريحات مدربه.

وقال جاتوزو في تصريحاته في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة سامبدوريا: "باكيتا لاعب ذكي للغاية، شخصيته جديًا، وهو يمتلك عقلية أوروبية أكثر منها برازيلية، حيث أنه يمتلك المهارة والقوة البدنية، هو يجيد التمرير بشكل رائع ويريد الكرة دائمًا، لذلك هو صفقة عظيمة بالنسبة لنا".

يذكر أن نجم الفريق سوسو سيستمر بالغياب عن الفريق بسبب إصابة بالفخذ، بينما من المتوقع أن يعود كلًا من ماتيا كالدارا ولوكاس بيليا لصفوف الفريق في غضون 25 أو 30 يومًا وفقًا لما قاله جاتوزو.