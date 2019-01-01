جاتوزو: المركز الخامس ليس فشلاً لميلان

قام بوداع أليجري ودي روسي

أصر جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان الإيطالي، أن الخروج بالمركز الخامس في الدوري ليس فشلاً لفريقه هذا الموسم.

جاتوزو تواجد بالمؤتمر الصحفي لمباراة ميلان مع فروسينوني بالجولة السابعة والثلاثين من الدوري، ليتحدث عن العديد من الأمور الخاصة بفريقه.

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وحرض أيضاً مدرب الروسونيري، على توديع ماسيميليانو أليجري عقب رحيله عن يوفنتوس، وكذلك دانيلي دي روسي بعد انتهاء مسيرته مع روما.

وقال جاتوزو:"لدينا مباراتين على نهاية الدوري ولازلنا نلعب من أجل تحقيق أهدافنا".

وأضاف:"أرقام أليجري تتحدث عن نفسها والبطولات التي حققها، تربطني علاقة جيدة جداً به، فهو مدرب رائع ويستحق كل تقدير".

وأما عن دي روسي:"أكثر شيء أحببته عنه بجانب قدراته الفنية والتكتيكية، أنه تطور أيضاً على الجانب الإنساني".

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مستقبله مع ميلان:"تحدثت مع إدارة النادي عن بعض الأهداف التي نسعى لها، وسنتحدث مرة أخرى بنهاية الموسم".

وأضاف:"الإنهاء في المركز الخامس لن يكون فشلاً، ليس لرغبتي في مدح نفسي، ولكن ماذا لو لاتسيو حقق ذلك؟".

وتابع:"الندم الوحيد لنا، هو التفريط في العديد من النقاط آخر شهرين، عندما كانت الأمور بأيدينا لحسم التأهل لدوري أبطل أوروبا".

ويخوض ميلان مباراته القادمة بالدوري وهو في المركز الخامس بالدوري، برصيد 62 نقطة متساوياً مع روما السادس، ويفصله عن أتلانتا الرابع 3 نقاط فقط.