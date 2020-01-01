جاتوزو: أنا عصبي ولا أهتم بالمال.. إنسيني: من الغريب اللعب دون جماهير

تصريحات واقعية..

أعرب جينارو جاتوزو، المدير الفني لنابولي، عن سعادته بالوصول إلى نهائي كأس إيطاليا بعد تخطي عقبة إنتر، في الوقتٍ الذي أكد فيه على أن "العالم تغير" كثيرًا مُبديًا رغبته في الاستمرار مع نادي الجنوب لفترة أطول.

وكان نابولي قد تعادل إيجابيًا مع إنتر بهدف لكل منهما في إياب نصف النهائي بعد انتهاء الذهاب بفوز كتيبة جاتوزو بهدفٍ نظيف في سان سيرو، ليضرب بذلك موعدًا مع يوفنتوس في النهائي يوم الأربعاء بالملعب الأولمبي بروما.

جاتوزو تولى مسؤولية نابولي خلفًا لكارلو أنشيلوتي في منتصف الموسم، وينتهي تعاقده بنهاية هذا الموسم، ويبدو واضحًا أن رغبته هي تمديد إقامته مع زملاء دريس ميرتينس بتأكيده على أنه لا يكترث كثيرًا بالمال بل يركز على كسب احترام الناس.

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مباراة إنتر ونابولي كانت المباراة الثانية في كرة القدم الإيطالية بعد توقف دام 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، وبعدها تحدث جاتوزو بقوله "أود أن أشكر عالم كرة القدم بأكمله، كان الجميع قريبًا مني ومن أسرتي، كانت فترة صعبة، كانت خسارة كبيرة".

"أحب أن أحظى بعلاقة جيدة وصادقة مع جميع اللاعبين، لكن في النهاية ينبغي أن أختار من سيشارك، يمكن القول أيضًا أن امتلاك خيار 5 تبديلات مفيد للغاية مع قائمة عميقة مثل التي لدينا."

"نحن فريق يمتلك جودة عالية، حاولنا أن نضغط أكثر ونكون أكثر عدوانية وهجومًا في ضغطنا، لكننا لازلنا نعمل على هذا الأمر ولم نُطبقها بالشكل المثالي بعد، بمجرد أن نتعرض للضغط نعرف كيفية المعاناة وكيف نتعامل معها."

"استقبلنا هدفًا مبكرًا، لكنه لم يكن خطأ أوسبينا [حارس المرمى]، كان خطأ في التمركز بالركلة الركنية، بعد أكثر من 90 يومًا، بدأنا من حيث انتهينا."

وعن النهائي أمام يوفنتوس، قال "يؤمن الفريق بما نقوم به ويعمل بجد خلال الأسبوع وهؤلاء اللاعبون يقدمون كل ما لديهم، أعتقد أن مستوى الجودة مرتفع جدًا، وإذا تمكنا من الدفاع والهجوم جيدًا، فسنحقق أهدافًا عظيمة".

وعن تجديد عقده "لحسن الحظ، أنا لا أهتم بالمال، أنا فقط أهتم بأن أحظى باحترام أولئك الذين أعمل معهم، العقود لا تهمني كثيرًا، أعترف بأنني قد أفقد أعصابي وأرحل لذا عليّ تحسين هذا الأمر".

أما بالنسبة للتوقف ولكورونا ثم عودة النشاط، فعلّق "لم يكن الأمر سهلًا بعد توقف 95 يومًا، كان كل شيء غريبًا في هذه التجربة، عندما عُدنا إلى التدريبات، كانت البداية بصورة فردية ثم مجموعات صغيرة تحافظ على التباعد الاجتماعي، كانت هناك مشاكل عضلية، كان الأمر كالتدريب في نهاية العالم".

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وأتم "لقد فقدنا الآلاف من الناس، تغير العالم كثيرًا حتى أننا وصلنا إلى الملعب بأقنعة وابتعدنا عن الناس في الشارع، كل هذا غريب حقًا، ولا يوجد شيء يُقارن مع حجم الدمار الذي خلفه الأمر لأرواح الناس".

في الوقت نفسه، تحدث لورينزو إنسيني، صانع هدف التعادل لنابولي وقال "لعب إنتر بصورة جيدة لكننا لعبنا دورنا وتماسكنا كفريق، أردنا الوصول للنهائي بأي ثمن وحققنا المبتغى في النهاية، الآن نحن بحاجة للتعافي والاستعداد للمباراة النهائية في غضون أيام".

"من الغريب أن نلعب في ملعب فارغ، لكن علينا أن نقوم بواجبنا، نشكر جميع الممرضات والأطباء الذين عملوا بجد خلال هذه الفترة، نُهدي المباراة لكل ما عانى ونأمل في جلب القليل من السعادة والفرح إليهم."

واختتم حديثه قائلًا "نحن قريبون من جاتوزو، هو رجل عظيم قبل أن يكون مدربًا رائعًا، لقد كانت فترة صعبة بالنسبة له ونأمل أن يمنحه الفوز الفرح. مواجهة يوفنتوس لها شعور خاص، لكننا بحاجة إلى أداءٍ أفضل مما قدمناه اليوم، سنستعد لذلك بأفضل طريقة ممكنة بالتأكيد".

يذكر أن نابولي تحسنت نتائجه نوعًا ما مع وصول جاتوزو إلى قيادته الفنية، كما أن الفرصة لا تزال مواتية له على الصعيد الأوروبي بعد التعادل ذهابًا في ربع نهائي دوري الأبطال بهدف لكل فريق أمام برشلونة في سان باولو.