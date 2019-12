كيف علق أنشيلوتي على قرار إقالته من نابولي؟

وصف كارلو أنشيلوتي المدير الفني المُقال من تدريب نابولي، تجربة مع النادي الإيطالي، بأنها غير قابلة للنسيان، بعد ساعات قليلة من رحيله عن تدريب الفريق.

أنشيلوتي قاد نابولي للتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على جينك 4/0 مساء أمس الثلاثاء، بالجولة الختامية لدور المجموعات.

النادي الإيطالي أعلن رحيل أنشيلوتي رسمياً عن تدريب الفريق، مؤكداً قيام جميع الأطراف بفسخ التعاقد بالتراضي، مع الحفاظ على كامل الاحترام والتقدير المتبادل.

المدرب المخضرم خرج ليعلق بنفسه على رحيله بتغريدة عل موقع "تويتر" جاء فيها:"أريد توجيه الشكر للنادي وكل العاملين فيه على هذه التجربة المميزة".

وأضاف:"أشكر كذلك رئيس النادي على هذه الفرصة التي لا تُنسى والأوقات الرائعة بمدينة نابولي بشكل عام".

