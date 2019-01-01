كيف علق أنشيلوتي على قرار إقالته من نابولي؟

الإيطالي المخضرم يبدو على أعتاب العودة للدوري الإنجليزي

وصف كارلو أنشيلوتي المدير الفني المُقال من تدريب نابولي، تجربة مع النادي الإيطالي، بأنها غير قابلة للنسيان، بعد ساعات قليلة من رحيله عن تدريب الفريق.

أنشيلوتي قاد نابولي للتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على جينك 4/0 مساء أمس الثلاثاء، بالجولة الختامية لدور المجموعات.

النادي الإيطالي أعلن رحيل أنشيلوتي رسمياً عن تدريب الفريق، مؤكداً قيام جميع الأطراف بفسخ التعاقد بالتراضي، مع الحفاظ على كامل الاحترام والتقدير المتبادل.

المدرب المخضرم خرج ليعلق بنفسه على رحيله بتغريدة عل موقع "تويتر" جاء فيها:"أريد توجيه الشكر للنادي وكل العاملين فيه على هذه التجربة المميزة".

وأضاف:"أشكر كذلك رئيس النادي على هذه الفرصة التي لا تُنسى والأوقات الرائعة بمدينة نابولي بشكل عام".

I would like to personally thank the Club, its employees, my players, my staff and the president for the opportunity to live an unforgettable experience in a wonderful city such as Naples. — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) December 11, 2019

يذكر أن أنشيلوتي حقق 38 انتصار و16 هزيمة و19 تعامل مع الفريق الإيطالي، بمعدل فوز 52% وهو الأقل له منذ فترته مع بارما في التسعينات.

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فرصة أرسنال؟ وجهات محتملة لأنشيلوتي بعد نابولي

ومن المقرر أن يأتي جينارو جاتوزو مدرب ميلان السابق، خلفاً لأنشيلوتي مع نابولي حتى نهاية الموسم، ليجري المؤتمر الصحفي الأول له بالنادي هذا الأسبوع.

وعلى جانب آخر يدخل المدرب المُقال في مفاوضات نحو تجربة جديدة بالدوري الإنجليزي، ستكون على الأرجح مع أرسنال أو إيفرتون.