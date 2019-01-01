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دوري أبطال أوروبا

جابي: أتليتيكو مدريد متخصص في المعاناة

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جابي يتحدث عن أتليتيكو مدريد في المباريات الصعبة قبل ليلة من مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث فائد أتليتيكو مدريد جابي حول حظوظ فريقه في دوري أبطال أوروبا قبل يوم واحد من المواجهة المنتظرة بين الروخيبلانكوس ويوفنتوس.

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وسيحل يوفنتوس ضيفًا على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد غدًا الأربعاء، في واحدة من قمم دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقبل المواجهة، تحدث جابي قائد الروخيبلانكوس حول تكافؤ فرص الفريقين، مؤكدًا أن أتليتيكو مدريد يستطيع تجاوز هذا الدور.

وتطرق جابي إلى مسألة معاناة أتليتيكو مدريد في هذه البطولة، حيث قال إن فريقه متخصص في خلق حالة المعاناة من العدم وهو السبب الرئيسي في خسارته لنهائيين لدوري أبطال أوروبأ.

وأضاف جابي: "في 2014 و 2016 كنا نستطيع حسم البطولة، ولكننا انتظرنا إلى لحظات المعاناة والتي كلفتنا خسارة المبارتين، هذه هي مشكلتنا"

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يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا العام سيقام في واندا ميتروبوليتانو معقل أتليتيكو مدريد، وهو دافع إضافي للروخيبلانكوس من أجل فك نحس البطولة.

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