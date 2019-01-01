مدرب جابيجول في إنتر يكشف أسباب فشله

فترة سيئة للنجم البرازيلي مع النيراتزوري

أوضح فرانك دي بور، مدرب إنتر السابق، الأسباب وراء فشل تجربة نجم فلامينجو الحالي جابرييل باربوسا "جابيجول" في ميلانو رفقة النيراتزوري.

جابيجول انضم لصفوف الفريق صيف 2016 رفقة المدرب الهولندي، ولكن رحل سريعاً بعد موسم وحيد رغم دفع الفريق 28 مليون يورو لضمه.

وقال المدرب الحالي لأتالانتا الأمريكي مع "فوكس": "لم أتحدث معه كثيراً، قالوا إنه لاعب هائل ويدعى جابيجول، ولكن في إنتر كنا نطلق عليه جابي نو جول".

وأتبع: "وصل للنادي رفقة شخصين مسؤليتهما الوحيدة إدارة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به، وحارسان شخصيان، ولم يفعل أي شيء في النهاية".

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جابيجول واصل تألقه مع فريقه الحالي فلامينجو، والذي يلعب معه معاراً من النيراتزوري، وسجل هدفين قادا الفريق للقب كوبا ليبرتادوريس.

وسجل جابيجول هدفاً وحيداً بقميص إنتر، وحتى الآن بلغ 31 هدفاً مع فلامينجو و10 تمريرات حاسمة بالموسم الجاري في كل المسابقات.

الجدير بالذكر أن آخر التقارير تكشف أن إنتر في طريقه لبيع اللاعب رغم تألقه، ولكن المشكلة تكمن في المطالب المادية للنادي.طالع هنا.