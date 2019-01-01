الانتقالات

جابيجول مفتاح إنتر نحو راكيتيتش

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النجم الكرواتي خارج الحسابات في برشلونة
هيثم محمد         تويتر

تحدثت تقارير صحفية عن عودة إنتر من جديد لمحاولة ضم إيفان راكيتيتش من برشلونة في الفترة المقبلة بعد خروجه من حسابات فريقه مؤخراً.

ويعاني راكيتيتش من عدم المشاركة مع برشلونة هذا الموسم، الأمر الذي أبدى اللاعب علناً عدم رضاه عنه ورغبته باللعب.

وأفادت "توتوسبورت" أن إنتر سيحاول في يناير المقبل مجدداً التعاقد مع راكيتيتش، خصوصاً في ظل انخفاض سعره بسبب ابتعاده عن اللعب وتقدمه بالسن.

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وبحسب الصحيفة، فإن راكيتيتش، 30 عاماً، سعره انخفض إلى حدود 30 مليون يورو بعدما كان برشلونة يطلب 50 مليوناً الصيف الماضي.

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وأورد التقرير أن إنتر سيستغل ارتفاع قيمة لاعبه المعار إلى فلامينجو جابيجول إلى حدود 25-30 مليون يورو بعد تألقه الكبير من أجل توفير السيولة لشراء راكيتيتش.

وكان النجم الكرواتي محط اهتمام الصيف الماضي ليس فقط من إنتر، ولكن أيضاً من باريس سان جيرمان، يوفنتوس، ومانشستر يونايتد.

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