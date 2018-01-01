النتائج المباشرة
الانتقالات

جابياديني على رادار ميلان

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
ميلان يواصل السعي من أجل تدعيمات يناير

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أكدت مصادر صحفية إيطالية أن إدارة نادي ميلان قد وضعت النجم الإيطالي مانولو جابياديني على رأس قائمة اللاعبين المرغوبين من أجل التعاقد معهم في يناير.

اختيارات المحررين

وكان ميلان قد تعرض لسلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، وهي التي جعلت دخوله سوق الانتقالات الشتوية بقوة أمرًا حتميًا من أجل إنقاذ الموسم.

وبخصوص ذلك، تحدث موقع كالتشيو ميركاتو حول اقتراب ميلان من التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال نجم ساوثامبتون مانولو جابياديني إلى صفوف الروسونيري.

مبابي يتفوق على زيدان في سباق شخصية العام بفرنسا

وأضاف كالتشيو ميركاتو أن المحادثان بيم إدارتي ميلان وساوثامبتون أخذت العديد من الخطوات المتقدمة خلال الأيام الأخيرة مما سهل الاتفاق على الشروط.

ومن المتوقع أن يكون جابياديني هو ثاني صفقات ميلان الشتوية، وذلك بعد التعاقد مع المهاجم الكولومبي لويس موريل من إشبيلية والذي سينضم إلى الفريق من بداية يناير.

يذكر أن باولو مالديني وريكاردو كاكا وليوناردو قد انضموا إلى إدارة الروسونيري بداية الموسم الحالي، وهو ما أعاد ترتيب الأوراق في البيت الميلاني ولو قليلًا.  

الموضوع التالي:
إيقاف قيد الإسماعيلي والمصري في ميركاتو الشتاء
الموضوع التالي:
شاكيري يكشف رد فعل لاعبي ليفربول بعد خسارة توتنهام الأخيرة
الموضوع التالي:
القبض على قائد ألتراس إنتر ميلان على خلفية أحداث الشغب أمام نابولي
الموضوع التالي:
بسبب مواجهة الأهلي.. بيراميدز يطالب اتحاد الكرة تأجيل تحقيق الشناوي
الموضوع التالي:
بفضل كريستيانو رونالدو.. متحف يوفنتوس الأكثر زيارة في 2018
إغلاق