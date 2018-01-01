جيسوس: كنت في حاجة للتسجيل أمام إيفرتون

جابريل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي يؤكد على سعادته بتسجيل هدفين أمام إيفرتون وأنه كان بحاجة لهما.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب البرازيلي جابريل خيسوس نجم فريق مانشستر سيتي على سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على إيفرتون بالجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق كان يستحق الفوز وأنه كان في حاجة لتسجيل الأهداف.

وقال خيسوس: "أنا سعيد للغاية لأنني كنت في حاجة لتسجيل تلك الأهداف على حسب ما أعتقد، لقد جاءت في الوقت المناسبة بالنسبة لي وفي مباراة هامة".

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وأضاف: "أحاول أن ألعب وأساعد زملائي في الفريق، وفي المباراة ضد هوفنهايم لعبت بشكل جيد لكنني لم أستطيع التسجيل، لكن هذه هي كرة القدم وهذه هي حياة المهاجم".

وأكمل: "أحاول دومًا أن ألعب بشكل جيد، وأحاول أن أسجل في كل المباريات لكن في بعض اللقاءات لا يحدث ذلك، أنا سعيد بالأهداف التي أسجلها لكنني أكثير سعادة بالفوز".

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واختتم بالحديث عن الخسارة أمام تشيلسي: "لقد لعبنا بشكل جيد في رأيي، لقد حصلنا على الهديد من الفرص لكن هذا يحدث في كرة القدم وطبيعي".

جدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي كان قد حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وسجل خيسوس الهدفين الأول والثاني.