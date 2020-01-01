جائع دائمًا ويحلم بالحذاء الذهبي الثالث.. صلاح في عيون أليسون وأرنولد

أنانية صلاح.. هل سببها لقب الهداف وحلم الحذاء الذهبي الثالث؟

قال ألكسندر أرنولد نجم نادي ليفربول إن زميله في الفريق محمد صلاح يحلم بالحفاظ على الحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي.

وكان محمد صلاح قد اتُهم بالأنانية خلال مباراة الأمس والتي خاضها ليفربول أمام برايتون خارج قواعده، وفاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي هذه المباراة سجل محمد صلاح هدفين ليرفع رصيده إلى 19 هدفًا خلف المتصدر جيمي فاردي بـ 3 أهداف، ولكنه أضاع العديد من الفرص بسبب الأنانية.

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وحول ذلك، قال أرنولد لبي بي سي سبورت إن صلاح لديه هدف في هذا الموسم وهو تحقيق لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث تواليًا.

وأضاف: "إنه لاعب من الطراز العالمي، يساعد الفريق في كل المباريات التي يشارك فيها ويسجل الكثير من الأهداف، بالنسبة لنا نحن نحاول أن ننضم إليه ونساعده بأكبر قدر ممكن"

وتابع: "في العامين الماضيين فاز بالحذاء الذهبي، وفي العام الماضي تشارك فيه مع ساديو ومع أوباميانج، هذا مهم دائمًا، إنه إنجاز مهم بالنسبة لساديو أيضًا وكل هذه الأشياء طبيعية بين الزملاء"

وأردف: "في النهاية، يمكنك فقط تسجيل الأهداف عندما تكون أداؤك جيدًا، وقد فعل صلاح ذلك، وهذا ما يجعلنا نقول إنه كان جيدًا حقًا، وبصرف النظر عن ذلك، كل شيء على ما يرام"

بينما قال الحارس أليسون إن هذا هو محمد صلاح الذي يعرفه منذ أيامه مع روما وليفربول، المتعطش والجائع دائمًا لتسجيل المزيد من الأهداف.

وأكمل: "صلاح موجود دائمًا لمساعدة الفريق، هو أحد أهم عناصر المجموعة، تسجيل الأهداف وظيفته ويقوم بذلك دائمًا وهو لاعب مهم لنا"

نجم ليفربول السابق: صلاح أناني فوق العادة

يذكر أن ليفربول قد حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 30 عامًا من الغياب، ويتبقى له حسم المزيد من الأرقام القياسية فقط في موسم للتاريخ.