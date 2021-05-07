إشادة ضخمة..

أخذ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، في الثناء على محمد صلاح بتأكيده على أنه "كشخص" أفضل من كلاعب كثيرًا.

إشادة المدرب الألماني تأتي على خلفية تتويج صلاح بجائزة جديدة، لكن هذه المرة جائزة بعيدة عن كرة القدم وتتعلق بأعماله الخيرية.

وقام الدولي المصري بتمويل بناء مستشفى ومدرسة في قريته نجريج مع العديد من الأعمال الأخرى التي كفلت له الحصول على جائزة "Laureus Sporting Inspiration".

تُمنح الجائزة لأولئك في الرياضة الذين يستخدمون منصتهم لصالح المجتمع ، وكان الفائزون السابقون هم الفريق الأولمبي للاجئين (2016) ولاعب كرة القدم الأمريكية جيه جي وات (2017).

كلوب بعد منح صلاح الجائزة تحدث عنه وقال "الكل يعرف، عندما تفكر في محمد صلاح فأنت تفكر أولًا فيه كلاعب كرة قدم رائع، هداف رائع وشاب حسن المظهر على الأرجح".

كما أضاف "ما لا تراه وربما لا تعرفه هو نوع الشخص الجيد الذي هو عليه".

وواصل المدرب الألماني مديح النجم المصري بقوله "إذا قلت لك أنه كشخص أفضل من كلاعب، فقد تكون قادرًا على تخيل أي نوع من الأشخاص هو".

وأتم "مو، تهانينا لك، إنها جائزة كبيرة أخرى لك!".

أما صلاح، فتحدث عن تحقيقه للجائزة وقال "في كثير من الأحيان، يفوز لاعبو كرة القدم بجوائز ويشكرون جماهيرهم تلقائيًا".

وتابع "هذه المرة سأخصص هذه الجائزة، ليس فقط لجمهوري، ولكن لجميع عشاق الرياضة الآخرين في جميع أنحاء العالم".

وأتم "العام الماضي كان تذكيرًا قاسًا للغاية بحقيقة أن الرياضة، بما في ذلك كرة القدم، لا شيء بدون جماهير، كل شيء قابل للتبديل في الرياضة، إلا الجماهير".

الجدير بالذكر أن صلاح يستعد حاليًا لخوض مباراة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ساوثامبتون يوم الأحد المقبل، قبل أن يلعب في ديربي شمال إنجلترا أمام مانشستر يونايتد يوم الخميس بأولد ترافورد.