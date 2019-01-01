ثيو هيرنانديز: لا أعرف من هو جيامباولو

اللاعب لم يشارك رسمياً مع ميلان بعد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف ثيو هيرنانديز، ظهير ميلان المنضم حديثاً من ريال مدريد، أنه لا يعرف مدرب الفريق ماركو جيامباولو، ولكن أكد على جودته كمدير فني.

ثيو انضم لصفوف ميلان هذا الصيف من ريال مدريد، ولكن تعرض لإصابة في فترة التحضيرات حرمته من لعب أي لقاء حتى الآن مع الروسونيري.

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وقال الظهير الأيسر لقناة ميلان الرسمية: "أنا في حالة ممتازة، أتعافى بشكل طيب ولكن ببطيء، أتمنى العودة للمشاركة واللعب".

وأضاف: "صراحة لا أعرف جيامباولو، ولكنه مدرب جيد، عنيف للغاية في التدريبات وقوي، معه سنحقق أشياء جيدة، أنا سعيد للغاية في ميلان".

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ميلان بدأ الموسم بشكل مذبذب، إذ خسر من أودينيزي في الافتتاح، ثم فاز على بريشيا بهدف نظيف بالجولة الثانية.