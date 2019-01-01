ثيو هيرنانديز: جئت للميلان من أجل الحصول على دوري أبطال أوروبا

ثيو هيرنانديز لاعب ريال مدريد السابق وميلان الحالي يؤكد أن انضمامه للفريق الإيطالي جاء بهدف تحقيق البطولات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإسباني ثيو هيرنانديز نجم دفاع أتلتيكو وريال مدريد السابق عن سعادته بالانضمام لصفوف ميلان الإيطالي مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ثيو وأكد خلالها أنه جاء لصفوف ميلان من أجل الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا رفقة الفريق الإيطالي.

وقال ثيو: "أنا سعيد حقًا ولدي حماس كبير بشأن انضمامي لصفوف ميلان، وأتمنى أن أتمكن من صناعة التاريخ هنا مع ذلك النادي".

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وأضاف: "سأعطي كل ما لدي من أجل الفريق، وميلان نادي عظيم، ولهذا السبب أتيت لهنا من أجل الوصول إلى أعلى المستويات والفوز بدوري أبطال أوروبا معهم".

وأكمل: "لدي رسالة للجماهير، لقد جئت لهنا من أجل تقديم كل ما لدي لكم وصناعة التاريخ، والحصول على البطولات، فليحيا ميلان".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لصفوف ميلان بعقد مدته خمسة أعوام، عقب أن فشل في الظهور بشكل مستمر مع الفريق الأول بالنادي الملكي.