ثوري في الدوري الإنجليزي، كيف أنهى فينجر "سُبة" تاريخية كانت تُلاحق سمعة آرسنال؟

الكثيرون يتذكرون لفينجر دوري اللاهزيمة، لكن تأثيره على آرسنال ومن ثم كرة القدم البريطانية كان أكبر من ذلك بكثير، باختصار "الإنجاز غير المرئي لفينجر"

تركز أجزاء كبيرة من كتاب Is He All That? لكاتبه أدريان دورهام على الحديث عن كرة القدم البريطانية قديمًا وعن أساليب أشهر الفرق، وركز أيضًا على أسوأ هذه الفرق من حيث الأسلوب، على سبيل المثال ليدز يونايتد مع المدرب دون ريفي والذي أطلق عليهم الكاتب "فريق ليدز القبيح" وأطلق عليه أسطورة مانشستر يونايتد جورج بيست "أساتذة الفنون المظلمة"، نظرًا للعنف الذي كان أسلوبه الأول.

في فصل آخر تحدث دورهام عن آرسنال ما قبل آرسين فينجر خاصة مع المدرب جورج جراهام، بأنه أيضًا أحد أكثر الفرق "المملة" في تاريخ إنجلترا.

"عندما يقف خط الدفاع المكون من ديكسون وآدامز ووينتربورن وبولد على خط واحد يرفعون أذرعهم مطالبين بالتسلل على الخصم"... يسأل الكاتب.. هل هناك شيء أكثر خسة في كرة القدم من ذلك؟ هل هناك شيء أكثر خسة من فريق يلعب دائمًا على التسلل بدلاً من الدفاع الفعلي؟

ليس هذا فحسب بل أن آرسنال كان أكثر الفرق الممُلة في إنجلترا في تلك الفترة مع مطلع التسعينات، وكانت أغلب انتصاراته بنتيجة 1/0 ومن ثم يلجأ لأسلوب الدفاع بالتسلل.

بسبب هذه الأساليب السيئة كان جمهور الفريق المنافس يهتف "آرسنال الممل.. آرسنال الممل!". هتاف أصبح شهير في تلك الفترة في إنجلترا.

بعد ست سنوات فقط من تدشين الدوري الإنجليزي الممتاز، تبدل الحال تمامًا، أصبح أرسنال نموذجًا لجمالية كرة القدم، كان هذا هو الحال مع قدوم آرسين فينجر، وبات آرسنال معه يُلخص الحجم الهائل للثورة خلال السنوات التكوينية الأولى للبرييمرليج، وبات فينجر أول مدرب أجنبي يُحقق اللقب.

أنهى فينجر ثقافة شرب الكحول في غرف خلع الملابس. في التدريب، أكد على أهمية التغذية، والجلسات مع اللاعبين.

منح كل لاعب نظامًا تدريبيًا خاصًا لشحذ لياقته البدنية، وتلقى اللاعبون المكملات الغذائية والفيتامينات، وهو من كان يُشرف على قوائم الطعام ويوقع عليها!

دفاع آرسنال الشهير المكون من توني آدامز وستيف بولد ولي ديكسون، كانوا يعتقدون أن مسيرتهم في الدوري المربح ماليًا لن تكون طويلة وأن الاعتزال قريب.

لكن ديكسون قال في تصريحات لشبكة بي بي سي في عام 2006 "أخبرنا آرسين فينجر بأن بإمكانه أن يجعل مسيرتنا في الملاعب أطول إذا اتبعنا نصائحه في التغذية والتدريب.. وهذا ما حدث.. كانت أساليبه ممتازة!".

في تدريباته اعتاد فينجر على تقسيم الفرقة إلى مجموعات، كل مجموعة مع مساعد، ويراقب ويشرف على التدريبات.

تستغرق الدورة التدريبية النموذجية لدى فينجر 90 دقيقة، ويتم توقيتها وتنظيمها بدقة وتتضمن تقنيات التنسيق واللعب الموضعي والجمل الصغيرة.

فينجر يعتبر أن النظام الغذائي المتوازن هو جزء أساسي من إعداد اللاعب. تأثر بذلك بسبب تجربته في اليابان، حيث "يرتبط أسلوب الحياة كله بالصحة. نظامهم الغذائي هو الخضار المسلوق والأسماك والأرز. لا دهون ولا سكر".

في آرسنال، جلب فينجر أخصائيي التغذية لتنظيم هذا الجانب، واستعان بفيليب بويكسل، طبيب منتخب فرنسا، لإعادة تنظيم أجسام اللاعبين كل شهر.

رغم أن النتائج في سنواته الأخيرة لم تسر بشكل جيد، لكن ما كان يشفع لآرسين فينجر أنه كان يلعب كرة قدم مميزة واستثنائية في بلاد لم تعرف سوى الكرات الطويلة والاندفاع البدني.

جماهير آرسنال نفسها عندما لا يلعب الفريق بشكل جيد تهتف "Boring, Boring " وهو الهتاف الشهير لخصوم آرسنال قبل قدوم المفكر الرياضي الفرنسي.