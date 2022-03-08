ثورة في تويتر .. جدال ساخن بين فودة والشيخ حول ركلة جزاء الهلال ضد الاتحاد

حسم الهلال لقاء القمة المؤجل في الدوري السعودي أمام الاتحاد لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد، الأول منهما سجله سالم الدوسري من ركلة جزاء قبل أن يُقلص هارون كمارا الفارق ثم يُحرز أوديون إيجالو هدف الفوز للزعيم.

ركلة الجزاء المحتسبة للزعيم أثارت جدلًا واسعًا حول مدى صحتها من عدمه، وقد اتفق أغلب محللي التحكيم على أنها كانت قرارًا خاطئًا من الحكم البرازيلي رفائيل كلاوس، والذي لم يتراجع عن احتسابها رغم اعتراض لاعبي الاتحاد واستدعائه من حكم الفيديو لنقاشه حولها.

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كان فهد المدراسي وسعد الكثيري محللي التحكيم في قنوات SSC و24 الرياضية السعودية قد أكدوا خطأ الحكم، وقد انضم لهم الثنائي سمير عثمان ومحمد فودة محللي التحكيم لبرنامج "أكشن مع وليد"، فيما وافقه ودعمه المصري محمد كمال ريشة المحلل التحكيمي لصحيفة الرياضية السعودية.

حلقة مساء اليوم الثلاثاء من "أكشن يا وليد" شهدت جدالًا ساخنًا بين فودة والناقد الرياضي محمد الشيخ، الذي خالف رأي الحكم السعودي السابق وأكد صحة قرار البرازيلي كلاوس احتساب ركلة الجزاء.

إذ قال "القضية ليست في تعمد الشمراني لمسة الكرة بيده، القضية خاصة بوضع اليد، هل كانت في وضعها الطبيعي؟ لا بالتأكيد. اللاعب قام بحركة إضافية بيده لاعتراض الكرة، لم تكن يده أبدًا في وضعها الطبيعي".

ولم ينجح فودة في إقناع الشيخ بخطأ احتساب ركلة الجزاء ليُنهي النقاش بعد جدل كبير بتوجيه الشكر له والتأكيد على احترامه لرأيه.

دفاع الشيخ المستميت عن قرار الحكم أحدث ثورة في تويتر ضده، إذ اتهمه عدد كبير من الجمهور بالدفاع عن الهلال لمجرد أنه الفريق الذي ينتمي له، وأشار البعض الآخر إلى استحالة اعتراف الصحفي المخضرم بخطأ الحكم ما دام لصالح الفريق الأزرق.

ابو بدر

الاستاذ محمد الشيخ مشارك في البرنامج كمحلل أم مشجع هلالي.#اكشن_مع_وليد — عبدالله عسيري (@abdullahaserey) March 8, 2022

محمد الشيخ متحمس اكثر من رئيس رابطة مشجعي الهلال !!!

أهدى على نفسك ...#اكشن_مع_وليد — محمد الحميد🇸🇦 (@mhm353) March 8, 2022

محمد الشيخ ما احد طلب وجهة نظرك أنت هلالي هل ننتظر منك تقول الحق ولو على نفسك هذا مستحيل !! https://t.co/lVVFrzCTT5 — saudi7PM (@saudi7PM) March 8, 2022

جمهور الهلال احتفى برأي الشيخ بالطبع ورأى أنه نجح في الوقوف ضد فودة وعثمان وإثبات صحة ركلة الجزاء، وقد وصفه البعض بأنه الصوت المحايد في البرنامج الذي لا يُشجع الاتحاد.

يُشار إلى أن فوز الهلال قلص الفارق بينه وبين الاتحاد في الصدارة إلى 11 نقطة مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين، مما أشعل الصراع على اللقب بينهما ومعهما الشباب والنصر.