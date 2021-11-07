ثورة تشافي على إصابات برشلونة تبدأ بدعم إداري هائل

توترات جديدة في برشلونة وهذه المرة بين لاعبي النادي الكتالوني والمسؤولين عن الإعداد البدني في الفريق الأول، بعدما خرجت نظريات كثيرة ترجح أن المعدين هم السبب الرئيسي في كثرة الإصابات التي يُعاني منها البلوجرانا في آخر عامين.

آخر ضحايا الإصابات كان أنسو فاتي في مباراة سيلتا فيجو، لينضم إلى القائمة الطويلة من مصابي برشلونة والتي تضم سيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه ومارتن برايثوايت وبيدري وسيرجينو ديست وعثمان ديمبيلي وإريك جارسيا ونيكو جونزاليس.

وحسبما أشارت صحيفة ماركا نقلًا عن القناة الثالثة الكتالونية، فإن بعض نظريات المؤامرة بدأت تطفو بأن المعدين البدنيين هم سبب الانهيارات في برشلونة إلى هذا الحد.

هذا ما دعا المدرب الجديد تشافي هيرنانديز للحديث رفقة المدير الرياضي ماتيو أليماني أثناء المفاوضات على تولي قيادة البرسا، إذ أكد له على ضرورة إيجاد حلول جذرية للأزمة بعدما سئمت كل الأطراف من الوضع السيئ جدًا في كامب نو.



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ربما ستكون الخطوة الأولى لإصلاح الوضع هي إعادة ريكاردو بونا إلى برشلونة، وهو الطبيب السابق للكتلان الذي يعمل حاليًا في الإمارات.

وتعود الأزمة برمتها إلى ضعف الإعداد البدني للاعبين قبل بداية الموسم، وما يزيد من الأمور سوءًا هو التعامل بصورة خاطئة بمنتصف الموسم، مما يترتب عليه زيادة الإصابات بدلًا من تعافي اللاعبين وعودتهم للملاعب.

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وتركت الإصابات أثرًا هائلًا على موسم برشلونة، فمع الغيابات الكثيرة للاعبين بات الفريق يُعاني هجوميًا ودفاعيًا وأثر ذلك على النتائج بصورة ضخمة للغاية خاصةً مع رحيل ليونيل ميسي وعدم القدرة على إبرام الكثير من الصفقات بسبب الأموال.