ثنائي ريال مدريد في الصورة وصلاح في تشكيلة أخرى .. الأفضل في دوري أبطال أوروبا!

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تشكيلته الخاصة بالفريق المثالي في دوري أبطال أوروبا عن الموسم المنتهي والتي تم اختيارها بعناية عن طريق مجموعة من الخبراء.
جاء هذا عبر حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقع "تويتر"، وشهدت التشكيلة وجود ثنائي من صفوف ريال مدريد بالرغم من الخروج من نصف النهائي.
وضمت التشكيلة سبعة نجوم من صفوف مانشستر سيتي وثنائي إنتر ديماركو وباستوني، بالإضافة إلى تيبو كورتوا وفينيسيوس جونيور من ريال مدريد.
على جانب آخر تغيب محمد صلاح نجم ليفربول عن التشكيلة لكنه ظهر في قائمة أخرى تخص أكثر لاعبي الفانتازي جمعًا للنقاط، بجوار إرلينج هالاند وأندريه أونانا.
جدير بالذكر أن رودري لاعب مانشستر سيتي كان قد تم الإعلان عنه كأفضل لاعب في البطولة عن الموسم المنتهي أيضًا بعد هدفه الرائع في المباراة النهائية.
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