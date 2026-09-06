ثنائية نادرة.. حارس مرمى يزور الشباك مرتين: نجل كومان أخصائي ركلات الجزاء في الدوري الهولندي!

كشف نجل أسطورة كرة القدم الهولندية رونالد كومان، بعد التعادل 2-2 بين تيلستار وإس سي كامبور-ليفاردن، أنه صاحب الأولوية الأولى في تنفيذ ركلات الجزاء لفريقه.

بدا تيلستار قريبًا من الخسارة بالفعل بعدما لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثانية والعشرين إثر طرد لاعبه. ثم استقبلت شباكه هدفين خلال 15 دقيقة عقب استراحة الشوطين.

حينها تدخّل كومان، إذ قلّص الفارق في الدقيقة الثالثة والستين، وفي أعماق الوقت بدل الضائع تحمّل مسؤولية هدف التعادل المحتمل. وتجاهل بهدوء محاولات لاعبي الفريق المنافس لتشتيت تركيزه.

وقال كومان الابن مشيرًا إلى حارس مرمى كامبور تيس يانسن وسامي بوهودان: «تعرفون كيف تسير الأمور، إذ يبدأون في الحديث معك. لكنك لن تزعزع ثقتي يا صاح. عليك فقط أن تأخذ لحظة لنفسك وتركّز. قبل المباراة، لم نكن لنرضى بنقطة واحدة، لكن هنا كان علينا ببساطة أن نقنع بها».

وفي الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع، سجّل حارس المرمى ليجعلها 2-2.

كومان سجّل أيضًا الموسم الماضي

ولا تقتصر أهدافه على هذا الموسم في الدوري الهولندي الممتاز، فقد حافظ الموسم الماضي أيضًا على أعصابه حين قاد تيلستار إلى الفوز على أرض إف سي فولندام في الجولة الأخيرة في الدقيقة التاسعة والثمانين، ليضمن البقاء نهائيًا.

وعندما سُئل عمّا إذا كان رسميًا صاحب الأولوية الأولى في تنفيذ ركلات الجزاء لتيلستار، أجاب كومان بثقة: «رأيتم ذلك، أليس كذلك؟ أنا بارع في تنفيذ ركلات الجزاء وأثق في ذلك. لم تساورني أي شكوك. مرتان في الزاوية نفسها، نعم. ربما ينبغي أن أغيّر ذلك في وقت ما».

بعد أربع مباريات، يحتل النادي القادم من إيمواتدن في شمال هولندا المركز الثاني عشر برصيد أربع نقاط. أما كامبور-ليفاردن فقد حصد أولى نقاطه هذا الموسم بالتعادل 2-2.



