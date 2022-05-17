ثنائي ريال مدريد يعيش وضعًا معقدًا قبل نهائي دوري الأبطال!

رغم اختلاف مركز وأهمية كل لاعب، إلا أن اثنين من لاعبي ريال مدريد، هما داني سيبايوس وماركو أسينسيو يعيشان وضعًا معقدًا للغاية قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد الثنائي في صيف 2023، ويخيم المجهول على مستقبلهما، وفي الوقت الحالي لم يقدم ريال مدريد لأي منهما عرضًا للتجديد، لكن المؤكد أنهما لا يضمنان مركزًا أساسيًا في تشكيلة كارلو أنشيلوتي.

الثنائي ساهم بشكل أو بآخر في موسم ريال مدريد الرائع، حيث سجل أسينسيو العديد من الأهداف وظهر كلما احتاجه الفريق، فيما يعيش سيبايوس فترة جيدة بعد تعافيه من الإصابة.

ماذا تغير في وضع أسينسيو؟

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن أسينسيو وقع مؤخرًا مع الوكيل البرتغالي جورج مينديش من أجل حسم مستقبله.

وفقد أسينسيو مكانته في الفترة الماضية كأساسي في الجناح الأيمن لهجوم ريال مدريد لصالح البرازيلي رودريجو، ومع اقتراب وصول كيليان مبابي، سيكون الوضع أصعب بالنسبة للإسباني الدولي.

ويعد أسينسيو ثالث هدافي ريال مدريد في الموسم الحالي، بعد كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، حيث سجل عشرة أهداف في 30 مباراة حتى الآن.

هل يرحل سيبايوس؟

أما فيما يخص سيبايوس، وبعد أن تخلص من إصابة الكاحل التي أبقته خارج الفريق خلال النصف الأول من الموسم، زادت مشاركاته مع الفريق.

أنشيلوتي أخبر الإسباني الدولي بأنه يعتمد عليه، وأنه يمكن أن يحظى بدقائق جيدة في الموسم المقبل.

لكن وجود توني كروس، ولوكا مودريتش، وكاسيميرو، وفيديريكو فالفيردي، وكامافينجا، يجعل مشاركة سيبايوس أساسيًا أكثر تعقيدًا.

لكن سيبايوس من جانبه يريد اللعب والشعور بأهميته، وهو أمر ليس سهلًا في ريال مدريد.

وعلى أي حال، فإن ريال مدريد واضح للغاية في مسألة مستقبل الثنائي، حيث لن يسمح برحيلهما مجانًا في صيف 2023، وإذا لم يجددا سريعًا فقد يرحلان إذا ما وصلت عروض جيدة إلى أي منهما.

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