ثنائي إيطاليا و3 عمالقة أوروبيين.. من الأصلح لرونالدو؟

صاروخ ماديرا في حيرة من أمره.

قنبلة قوية ألقيت في الميركاتو حين أفادت التقارير الصادرة من إنجلترا بأن كريستيانو رونالدو أخطر إدارة مانشستر يونايتد بسعيه نحو تحدٍ جديد، ورغبته في الرحيل عن أولد ترافورد.

ربما يكون رونالدو قد اتخذ القرار الأكثر ثورية فيما تبقى من مسيرته، ولكن بالتأكيد لن تكون خسارة موسم إضافي من دوري أبطال أوروبا رهانًا يمكن أن يقبله لاعب مثل رونالدو يعد الأب الروحي لتلك البطولة.

رونالدو يدرك جيدًا أن ختام مسيرته بأفضل شكل ممكن يتطلب إنجازًا جديدًا من نوعه في مونديال 2022 بقطر أولًا، وبطولة كبرى مع الأندية ثانيًا.

لقد أراح مانشستر يونايتد رونالدو من حيرة كبيرة حين لم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ورغم أن الاستقرار المادي مهم بالنسبة لأكثر اللاعبين تقاضيًا للرواتب في الدوري الإنجليزي، إلا أن أولويات البرتغالي في المرحلة الحالية من مسيرته هي أن ينهيها محمولًا على الأعناق، فقد خسر البرتغالي الكثير بعدما ترك ريال مدريد.

تبرز 5 وجهات مرجحة لرونالدو بعد اتخاذ قرار الرحيل إن تم هذا الأمر، روما ونابولي وتشيلسي وبايرن ميونخ وبرشلونة، هذه هي الأندية التي تم ربط رونالدو بها في الآونة الأخيرة.

تختلف المبررات وعوامل دعم الصفقة لدى كل منهم، ولكن يبقى جانب التشابه الأهم بين 4 منهم هو مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا.

روما

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الفريق الوحيد من بين الخمسة الذي لن يحقق لرونالدو طموحه باللعب في دوري أبطال أوروبا، الصفقة التي أثير حولها الكثير من القيل والقال ربما تكون فرقعة لا أكثر، فرقعة تربط مورينيو برونالدو كمدرب يعرف كيف يوظفه جيدًا.

ولكن قد يكون مورينيو نفسه هو مكمن المشكلة، المدرب البرتغالي خرج بأكثر من تصريح بعد انفصاله عن رونالدو في ريال مدريد وقال إن ميسي هو أفضل لاعب في العالم، وتلك جريمة لا يغفرها رونالدو بسهولة لكل من اقترفها!.

روما قد يكون اسمًا عريقًا، لكن بطولات رونالدو حقيقة تعادل ضعف بطولات النادي عبر تاريخه (32 لقبًا لرونالدو – 16 لقبًا لروما),, لذلك فإن خطوة تجاه الجيالوروسي ستكون محفوفة بتفكير كبير من رونالدو، خصوصًا في ظل عدم اقتراب الجيالوروسي حتى من منح رونالدو جزءًا من راتبه.

نابولي

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اسم آخر في إيطاليا يبدو الربط بينه وبين رونالدو غير منطقي، إنه نابولي، الذي فجر أسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

لكن قياس التاريخ أيضًا يختلف تمامًا لصالح رونالدو وحيدًا، نابولي لن يعطي رونالدو أكثر من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكن ذلك لن يكون كافيًا ليقرر البرتغالي ختم مسيرته فيه.

تشيلسي

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نأتي إلى اسم آخر بمستوى كبير، وتطلعات كبرى، وقد يمنح رونالدو راتبه كله حتى، إنه تشيلسي الإنجليزي الذي يضمن انتعاشة مادية بسيطرة كونسورتيوم الملياردير الأمريكي تود بويلي عليه في أعقاب رومان أبراموفيتش.

بويلي يريد صفقة من هذا النوع بالتأكيد كإعلان قوة في البريميرليج، ورونالدو يريد فريقًا بحجم تشيلسي وتطلعاته للتتويج بكل شيء، والصفقة قد تبدو منطقية حال أرادها الطرفان حقًا.

بايرن ميونخ

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وجهة شديدة المثالية بالنسبة لرونالدو، قوة مادية، قوة كروية، ظروف سانحة لانضمامه من حيث أولويات الملعب، بالأخص إذا رحل روبرت ليفاندوفسكي حقًا إلى برشلونة.

مركز 9 الشاغر، كل أدوات التموين في بايرن والتي أضيف له ساديو ماني، كل هذا يصب في مصلحة صفقة من هذا النوع.

لكن أولًا سيكون على بايرن إفساح المجال لراتب عملاق جديد يضاف إلى راتب لاعبيه الكلاسيكيين وراتب ماني، وعليه سيكون من المهم أن يجيب عملاق بافاريا على أسئلة اللعب المالي النظيف.

من ناحية أخرى، قد لا يتناسب وضع رونالدو الحالي كأسطورة للعبة وطابع شخصيته يميل إلى الحرية وعدم الانسياق مع بايرن ميونخ الذي يرفض وجود لاعبين من هذا النوع عادة.. لكن هل يستطيع رفض رونالدو إن كانت الفرصة سانحة؟.

برشلونة

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لا تقل القنبلة التي فجرتها صحيفة "آس" الإسبانية قوة عن قنبلة رونالدو تلك، حين أفادت بأن برشلونة يضع رونالدو ضمن خطته وأن المفاوضات التي تمت بين لابورتا ومينديش وكيل رونالدو، قد تطرقت إلى هذه المسألة.

ستكون تلك أعجوبة من أعاجيب كرة القدم دون شك، بالذات في حالة تذكر المبارزة الشفهية بين تشافي ورونالدو، ولكن عند كرة القدم تتصالح كل المصالح خصوصًا في هذه الفترة شديدة الحساسية من مسيرة رونالدو.

يتبقى أن نؤكد على 3 حقائق، أولاها أن رونالدو ربما يقبل على الخطوة الأهم في مسيرته سواء بقي أو رحل، وثانيها أن البرتغالي سعيد للغاية حاليًا بكم الصخب المصنوع حوله في الميركاتو لأن هذا يشعره دائمًا بأنه مطلوب وهي خصلة يشعل بها رونالدو حماسه، وثالثها أن قرار رونالدو قد يتغير في دقيقة واحدة، وقد ينام العالم متوقعًا أنه موشك على الانتقال إلى مانشستر سيتي، فيفاجأ صباحًا بعناوين الأخبار تقول: "عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد!".