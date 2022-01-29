ثنائية بنزيما ومبابي لن تحدث في ريال مدريد .. كريم قد يرحل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب كريم بنزيما من الرحيل عن صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري وعودته إلى فرنسا.

قصة بنزيما مع ريال مدريد دائمًا ما كانت مثيرة، البداية لم تختلف كثيرًا عن الرحلة، ويبدو أن النهاية لن تكون هادئة هي الأخرى.

يعيش بنزيما أحد أفضل فترات حياته الكروية إن لم تكن أفضلهم، فالمهاجم الفرنسي سجل حتى الآن 24 هدفًا في جميع المسابقات، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني.

ما هي وجهة كريم بنزيما المتوقعة؟

بنزيما هو أحد المواهب التي أنتجها نادي ليون الفرنسي، فتألق المهاجم الفرنسي هناك آنذاك كان هو السبب في انتقاله لريال مدريد.

الآن يبدو أن صاحب الـ34 عامًا بات قريبًا من العودة إلي دياره، فارتبط اسم المهاجم الفرنسي بنادي ليون مرة أخرى.

فبحسب خبير الانتقالات "فابيو جاتو" عبر "موندو ديبورتيفو" فإنّ نادي ليون أبدى اهتمامه ببنزيما هذا الصيف.

اعتاد بنزيما علي تواجده في صفوف الكبار، المهاجم المخضرم يتواجد بصفة مستمرة في ترتيب هدافي الليجا، كما يحظى بدعم جماهيري وإعلامي كبير في الآونة الأخيرة.

هل يتضرر بنزيما برحيله عن صفوف ريال مدريد؟

حظي كريم بدعم كبير في الفترة الأخيرة من الإعلام الفرنسي لكي يحصل على جائزة البالون دور، كما استنكر البعض عدم تواجده في الثلاثي النهائي لقائمة جائزة ذا بيست.

الأضواء المسلطة على بنزيما مقترنة بتواجده في ريال مدريد، الخروج من هذا النادي يعني الخروج من تلك الأضواء حتى ولو بشكل نسبي.

يذكر أن عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد ينتهي بحلول صيف 2023 وفي حال رحل في الصيف المقبل فقد لا يتسنى له اللعب بجوار كيليان مبابي في النادي الملكي، خاصة مع اقتراب انضمام اللاعب من باريس سان جيرمان بالمجان.

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