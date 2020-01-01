ثنائي ليفربول: ولفرهامبتون فريق صعب ولا نفكر في دوري اللاهزيمة

ليفربول حقق فوزاً بشق الأنفس على ولفرهامبتون مساء اليوم

أشاد لاعبو ليفربول بفريق ولفرهامبتون، بالرغم من خسارة الأخير، مشددين على أهمية التركيز في المباريات القادمة لمواصلة ما يحقق الفريق الآن.

وخطف ليفربول، فوزاً بشق الأنفس بهدفين دون رد على حساب ولفرهامبتون في ختام مباريات الجولة الـ 24 من البريميرليج.

الكشف عن تفاصيل إصابة ماني أمام ولفرهامبتون

وقال جوردان هندرسون في تصريحات عقبت اللقاء: "كما يعلم الجميع، كنا ندرك أننا سنلعب مباراة صعبة، ولفرهامبتون فريق جيد ولكننا واصلنا القتال للنهاية".

وتابع: "لقد دافعنا بشكل جيد، العملاق فان دايك كان رائعاً كعادته ومعه حارس مرمانا، وكذلك صنعنا العديد من الفرص".

وتطرق قائد الريدز للحديث عن هدفه الأول في مباراة الليلة وقال: "قد يكون هذا هو الهدف الأول لي بالرأس، لقد دخلت إلى منطقة الجزاء، وتمكنت من القيام بالأمر".

وعن إمكانية تحقيق فريقه لقب دوري اللاهزيمة، قال القائد: "من الوارد أن يشعر الجميع بالملل من قوي هذا، ولكن الأمر يتعلق بالمباراة القادمة كل مباراة تكون هي الأكبر لنا في الموسم، نحن بحاجة للهدوء للحفاظ على ما حققنا حتى الآن".

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 67 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، مع تبقى مباراة مؤجلة للريدز.

وفي سياق متصل تحدث فان دايك مدافع ليفربول وقال: "في البداية أعتقد أنه يجب علينا تحية ولفرهامبتون، لديهم فريق صعب ينهار وقدموا مباراة رائعة".

بيعه سيحسن الفريق وعلي كلوب التحدث معه .. ردود الأفعال على صلاح أمام ولفرهامبتون

وواصل: "في الشوط الثاني كان لديهم فرصة أكثر، وكانوا أكثر خطورة وكان علينا العمل في العمق أكثر، نحن لسنا سعداء بالهدف الذي استقبلناه، ولكننا نعلم أننا سنحصل دائماً على الفرص وهذه نتيجة جيدة".