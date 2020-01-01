ثنائي ليفربول: الآن سنركز على مباراة الديربي وبإمكاننا مواصلة التحسن

ليفربول يواصل انفراده بصدارة البريميرليج بعد فوز مريح على شيفيلد

شدد ثنائي ليفربول على أهمية فوز فريقهم اليوم أمام شيفيلد، مشيرين إلى أن الفريق تنتظره مباراة هامة وصعبة يوم الأحد القادم.

وحقق ليفربول فوزاً بهدفين دون رد على حساب شيفيلد، في ختام مباريات الجولة الـ 21 من البريميرليج.

وقال هندرسون في تصريحات عقبت اللقاء: "مستوى أدائنا مرتفعاً لفترة طويلة، اليوم كنا نرغب في مواصلة الأشياء التي نقوم بها دوماً ونواصل التحسن".

وتابع: "ما زلت أعتقد أننا بإمكاننا أن نتحسن، في الربع ساعة الأخيرة من مباراة اليوم، أتيحت لهم فرصة، لا يمكننا أن نسمح للفرق بالحصول على تلك الفرص، ولكن بشكل عام المباراة كانت جيدة نريد التحسن قبل مباراة الأحد".

وحول اقتراب الفريق من رقم أرسنال الذي لم يخسر في 49 مباراة، قال قائد الريدز: "أنا أفكر الآن في المباراة القادمة، وبعد ذلك سنرى ماذا سيحدث في مايو".

ويستعد ليفربول لمواجهة إيفرتون، مساء الأحد القادم في ديربي الميرساسيد في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي سياق متصل، تحدث فيرجل فان دايك مدافع ليفربول وقال: "الآن سنركز على المباراة القادمة، لقد قدم شيفيلد مباراة جيدة فهو فريق رائع، ولكن فريقنا كان هادئاً استحقينا هذا الانتصار".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "من المهم أن نحافظ على نظافة شباكنا، إنه شيء مهم بالنسبة لنا كمدافعين، ويساعدنا دائماً على الفوز بالمباريات، خاصة في ظل وجود لاعبين من جودة عالية في الهجوم".

جدير بالذكر أن ليفربول عزز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن أقرب الملاحقين ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.