ثنائي الأهلي المصاب يعود للمران الجماعي استعدادًا لوادي دجلة

الأهلي حقق فوزًا هامًا على المقاصة بثلاثية نظيفة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف خالد محمود، طبيب النادي الأهلي عن عودة ثنائي الفريق المصاب إلى تدريبات الأحمر الجماعية عقب لقاء مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على مصر للمقاصة بثلاثية نظيفة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع 19 من الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت على ملعب "برج العرب".

وأكد خالد محمود، طبيب الأهلي بعودة كلًا من هشام محمد وباسم علي لتدريبات الفريق الجماهية بداية من الغد الجمعة، عقب لعب الفريق اليوم مواجهة مصر للمقاصة.

وكان الثنائي ابتعد عن الفريق خلال الفترة الأخيرة، بسبب الإصابات التي تلاحق نجوم الأهلي، ووصلت عدد الغيابات إلى 10 لاعبين.

ويسعى الأهلي لاستعادة لاعبيه، للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، بعد الابتعاد في الفترة الأخيرة وتراجع المستوى في النصف الأول من الموسم.

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ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى لمواصلة الانتصارات وتحسين ترتيبه في الدوري.