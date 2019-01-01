ثنائي أرجنتيني وتشيلي على أعتاب الاتحاد

من المنتظر أن يتم قيد التشيلي خيمنيز كلاعب آسيوي في قائمة الفريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي اتحاد جدة السعودي اقتراب الإدارة برئاسة أنمار الحائلي من إنهاء صفقتين جُدد خلال الأيام الحالية.

التقارير أشارت إلى أن إدارة العميد اقتربت بشكل كبير من حسم التوقيع مع الثنائي الأجنبي: الأرجنتيني إيميليانو فيتشو، والتشيلي لويس خيمنيز.

ومن المنتظر أن يتم قيد التشيلي خيمنيز كلاعب آسيوي في قائمة الفريق، خاصة وأنه يحمل الجنسية الفلسطينية.

وواصلت التقارير لتؤكد أنه تم الاتفاق مع الثنائي على الصيغة التعاقدية باستثناء بعض البنود التي ينتظر أن يتم حسمها والإعلان رسمياً عن انضمام اللاعبين للكتيبة الصفراء.

وفقًا لـ@sport_jazirah:

🔶 هارون كمارا يتغيب عن تدريبات القادسية الصباحية والمسائية بعد علمه بإخفاء الإدارة لعرض الاتحاد pic.twitter.com/FMZAF4QnMq — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 6, 2019

إدارة الاتحاد أبدت أمس، انزعاجها من الحملة السلبية ضد العمل الذي يقدم لإعداد الفريق الأول للموسم الجديد، داعياً إلى دعم جماهير الفريق لقرارات المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا الذي أثبت طيلة الأعوام الثلاثة الماضية أنه مدرب متمكن استطاع في أصعب الظروف تحقيق نتائج إيجابية.

يُذكر أن نادي الاتحاد قد أعلن تعاقده مع ثلاثة صفقات محلية خلال الأسابيع الماضية، حيث ضم حمدان الشمراني وعبدالرحمن العبود وعبدالاله المالكي.