واصل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، انطلاقته المميزة مع برشلونة هذا الموسم، بهز شباك إيبار بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

سواريز نجح في تسجيل الهدف الثالث في إيبار، بعد ثنائية أخرى أحرزها أنطوان جريزمان وليونيل ميسي.

الهدف جعل الأوروجوياني يشترك في 13 هدف بآخر 7 مباريات له أمام إيبار بالليجا، حيث نجح في تسجيل 10 وصناعة 3.

🔝 @LuisSuarez9 matches the legendary Josep Samitier with his 184th goal for Barça.

🇺🇾 Puts him joint FOURTH on the all-time list! 👏 pic.twitter.com/ocoMCENVKe