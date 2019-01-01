ثنائية تراوري وتراجع جوارديولا ضمن أهم أرقام مانشستر سيتي وولفرهامبتون

بعد الخسارة من ولفرهامبتون، تعرف على أهم أرقام مباراة بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي أمام الذئاب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرض فريق مانشستر سيتي اليوم للخسارة أمام نظيره ولفرهامبتون ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي بهدفين نظيفين.

وشهدت المباراة العديد من الأرقام الهامة بالنسبة للفريق، بالأخص للنجم الشاب أداما تراوري الذي سجل ثنائية الذئاب في المباراة، دعونا نستعرض أبرزها:

تعرض فريق مانشستر سيتي للمرة الثانية فقط في تاريخ عمل بيب جوارديولا مع الفريق للخسارة بفارق أكثر من هدف على أرضه ووسط جماهيره عقب الخسارة أمام تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

وولفرهامبتون يُسقط سيتي وأرسنال وتشيلسي إلى المربع الذهبي

كان الهدف الذي سجله أداما تراوري هو السبب في تأخر مانشستر سيتي في النتيجة للمرة الثانية فقط بالدوري الإنجليزي خلال آخر ٢٦ مباراة للفريق.

سجل تراوري هدفين في مواجهة اليوم أمام مانشستر سيتي، وهو أكثر مما سجله اللاعب الشاب طوال مسيرته في الدوري الإنجليزي التي وصلت لـ ٧٢ مباراة، حيث كان يملك هدفًا وحيدًا.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي تجمد رصيده عند النقطة الـ ١٦ في المركز الثاني خلف المتصدر ليفربول صاحب الـ ٢٤ نقطة.