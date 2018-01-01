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الدوري الإنجليزي الممتاز

ثنائية إريكسين وهاري كين تدخل تاريخ البريميرليج

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الهداف الثامن عشر المشترك بين كين وإريكسين يقحم اسميهما مع الكبار

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

دخلت ثنائية هاري كين وكريستيان إيريكسين التاريخ بالنسبة للأرقام المشتركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما نجح إريكسين في الوصول إلى 18 هدف صنعهم لهاري كين على مستوى البريميرليج.

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وكان توتنهام قد فاز على بورنموث بخمسة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبيلي.

وسجل هاري كين هدفًا من الأهداف الخمسة للسبيرز، بينما تكفل إريكيسين ولوكاس مورا وسون هيونج مين في مناسبتين ببقية الأهداف الخمسة.

وكان هدف هاري كين قد جاء من صناعة كريستيان إريكسين، ليرفع إريكسين رصيده من الأهداف التي صنعها لكين إلى 18 هدفًا في المركز الرابع في تاريخ الثنائيات في البريميرليج.

ويأتي الثنائي فرانك لامبارد الذي صنع 24 هدفًا لديدييه دروجبا في الصدارة، ويليه أندرتون الذي صنع لشيرينجهام 20 هدفًا، وكذلك ستيف ماكمانمان الذي صنع لروبي فاولر 20 هدفًا، ومن ثم يأتي إريكسين وكين.

يذكر أن توتنهام قد وصل إلى المركز الثاني بانتصاره على بورنموث، مستفيدًا من تعصر مانشستر سيتي وخسارته أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.  

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