ثنائيات وذكريات سيئة .. هل يتأثر النصر بغياب حمدالله عاشق شباك الاتحاد؟

حمدالله .. هداف النصر يغيب

جاء ووضع اسمه ضمن أفضل اللاعبين الأجانب منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي منذ موسم 2008 – 2009، بأرقامه القياسية الذي يحطمها في يوم تلو الآخر، فهل غياب حمدالله عن الغزارة التهديفية المعتادة له سببًا في تراجع مستوى النصر؟

بكل تأكيد، ابتعاد حمدالله عن الغزارة التهديفية له خلال الموسم الحالي، تسببت في تراجع مستوى النصر ونتائج منذ انطلاق الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن كان هدافًا لآخر موسمين.

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ولكن، هل يتأثر النصر بغياب حمدالله أمام الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ15 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر لها منتصف الأسبوع المقبل؟ هو ما سنناقشه خلال التقرير التالي..

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شباك فريق الاتحاد من ضمن المفضلين لدى المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر، حيث يأتي العميد في المركز الثالث من بين الأندية الأكثر تلقيًا لأهداف حمدالله خلال آخر موسمين سواء في بطولتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك مجتمعين.

حمدالله نجح في زيارة شباك الاتحاد 7 مرات خلال 5 مباريات فقط، 4 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين ولقاء في كأس خادم الحرمين الشريفين.

البداية

في موسم 2018 – 2019، نجح حمدالله في زيارة شباك الاتحاد في 4 مرات بالدوري السعودي للمحترفين، بواقع هدفين ذهابًا وإيابًا خلال الموسم الأول له مع العالمي.

ثنائية حمدالله وقتها كتبت الفوز للنصر على حساب الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وقتها.

في لقاء الإياب كرر ما فعله في المباراة الأولى، ولكن النتيجة هذه المرة كانت لصالح الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتكون ذكرى سيئة بالنسبة للمغربي.

ثنائية كأس الملك

في نفس الموسم 2018 – 2019، نجح حمدالله استكمال الثنائيات في مرمى الاتحاد عندما سجل هدفين في العميد ولكن خرجوا من نصف نهائي الكأس يومها بركلات الترجيح.

موسم 2019 – 2020

هدف واحد فقط تمكن حمدالله من إحرازه في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مرمى الاتحاد، خلال المباراتين بين الاتحاد والنصر.

الهدف جاء في لقاء الإياب في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليصل حمدالله إلى الهدف الخامس في شباك العميد خلال مباريات الدوري السعودي فقط.

فهل يفتقد النصر حمدالله، عاشق شباك الاتحاد في لقاء الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أم سيتمكن هورفات من الاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة وتعويض غياب المغربي؟