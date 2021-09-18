ثنائيات قاتلة .. كيف أمتع ماريجا وبيريرا في انتصار الهلال؟

لمسات جارديم بدأت في الظهور على فريق الهلال

قدم نادي الهلال أولى مبارياته الرائعة تكتيكيًا مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للزعيم، وذلك منذ أن تولى مهمة تدريب الفريق مع بداية الموسم، حينما قاد الفريق للفوز على الاتفاق، وسط تألق للمالي موسى ماريجا والبرازيلي ماتيوس بيريرا.

الهلال حقق الفوز على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليستعيد صدارة الترتيب.

وبعد انضمام ماريجا وبيريرا لصفوف نادي الهلال، تنتظر الجماهير الزرقاء مهم دائمًا الكثير، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الثنائي، والتي ستقود الزعيم لتحقيق الانتصارات والبطولات.

الأمر الذي لاحظناه خلال مباراة الهلال والاتفاق، هو تكوين ثنائيات في غاية الخطورة لصالح الزعيم، الثنائي الأول كان مكون من ماتيوس بيريرا وسالم الدوسري في صناعة اللعب، والثنائي الثاني يتكون من ماريجا والفرنسي بافيتمبي جوميس في تسجيل الأهداف.

هذا الأمر بكل تأكيد إيجابي فنيًا لصالح فريق نادي الهلال، ودليل على التجانس الذي حدث بين العناصر الجديدة والقديمة بصفوف الفريق، وهو ما سيساعده بشكل كبير.

ونستعرض خلال السطور التالية، ماذا قدمت ثنائيات الهلال "القاتلة" أمام الاتفاق..

ثنائية الدوسري وبيريرا

مستوى فني عالي ظهر عليه الثنائي سالم الدوسري وماتيوس بيريرا في جانب صناعة اللعب، بعد المستوى المذهل والمجهود الكبير الذي تم بذله طوال المباراة.

ماتيوس بيريرا صنع هدفين طوال المباراة، الأول كان لماريجا والثاني لجوميس، كما مرر الكرة 51 مرة، منها 46 تمريرة صحيحة، و 5 تمريرات فقط خاطئة.

بيريرا مرر الكرة في منطقة الخصم 43 مرة، منها 38 تمريرة صحيحة و 5 تمريرات خاطئة، ولمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم مرة واحدة، ولم يسدد الكرة طوال المباراة إطلاقًا.

وأما عن النجم سالم الدوسري، فإنه صنع هدفًا واحدًا كان للفرنسي جوميس من هجمة مرتدة، هو الهدف الثالث الذي حسم به الزعيم النتيجة مبكرًا.

وسدد سالم الكرة 3 مرات، منهم 2 خارج المرمى وتسديدة واحدة تصدى لها الدفاع، ومرر الكرة 31 مرة، منها 26 تمريرة صحيحة و 5 تمريرات خاطئة، ومررها في ملعب الخصم 24 مرة، منها 20 تمريرة صحيحة و 4 خاطئة، ولمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم 8 مرات.

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ثنائية ماريجا وجوميس

لعب ثنائي هجوم الهلال ماريجا وجوميس دورًا كبيرًا في تحقيق الثلاث نقاط كاملة، واستعادة الصدارة من جديد، بعد المستوى والتفاهم الذي ظهر عليهما.

ماريجا سجل هدفًا واحدًا، وكان هدف افتتاح المباراة، وسدد الكرة مرتين، منهم تسديدة على المرمى وأخرى تصدى لها الدفاع، ومرر الكرة 21 مرة، منها 15 تمريرة صحيحة و 6 تمريرات خاطئة.

ومرر ماريجا الكرة في ملعب الخصم 19 مرة، منهم 13 تمريرة صحيحة، و 6 تمريرات خاطئة، ولمس الكرة داخل منطقة جزاء الاتفاق 7 مرات.

وفي الناحية الأخرى، سجل جوميس هدفين، وهما الثاني والثالث، وسدد الكرة 5 مرات، منهم 2 على المرمى ومثلهما خارج المرمى وتسديدة واحدة تصدى لها الدفاع، ومرر الكرة 7 مرات، منهم 6 صحيحة وواحدة خاطئة.

النجم الفرنسي مرر الكرة في ملعب الخصم 5 مرات، 4 منهم صحيحة وواحدة خاطئة، ولمس الكرة داخل منطقة جزاء نادي الاتفاق 7 مرات.

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