ثنائيات علاء وساسي في المقاصة تكمل مسيرة الزمالك في التربع على الصدارة

لا جديد لدى الفارس الأبيض، الفوز عنوانه دائمًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قطار الزمالك لا يتوقف، وواصل مسيرته بتحقيق الفوز برباعية مقابل هدف وحيد أمام مصر للمقاصة، ضمن الجولة الـ20 بالدوري المصري الممتاز، على استاد بتروسبورت.

في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، جاء محمود علاء بالهدف الأول للفارس الأبيض بعدما استلم عرضية متقنة من طارق حامد، خلف دفاع الفريق الفيومي، لينفرد بأحمد عادل عبد المنعم؛ حارس المقاصة، ويسددها على يمينه.

ومع اقتراب صافرة نهاية الشوط، قرر حكم اللقاء احتساب ضربة جزاء لصالح الزمالك، بعد تدخل عنيف من محمد توني على عمر السعيد، نجح منها محمود علاء في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه بالمباراة.

📈سيداتي ساداتي، إليكم هداف الدوري المصري برصيد 12 هدف. pic.twitter.com/wVztqZ2p7n — جول مصر (@goaleg) ٢٩ يناير ٢٠١٩

الدقيقة 58 من عمر المباراة، شهدت ثالث الأهداف بأقدام التونسي فرجاني ساسي، الذي استلم تمريرة مخادعة من حازم إمام، الذي راوغ دفاعات المقاصة ثم ترك الكرة للتونسي ليسددها بشكل رائع من أعلى حارس المرمى.

واختتم ساسي التهديف في المباراة للأبيض في الدقيقة 72، برأسية رائعة في الشباك، بعدما استل عرضية متقنة من محمود عبد المنعم "كهربا" داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 85، أشهر محمود البنا؛ حكم اللقاء، الكارت الأحمر المباشر في وجه حازم إمام؛ قائد الزمالك، بعد اعتراضه على حكم الراية.

الوقت بدل الضائع، سجل به فواوفي هدف حفظ ماء الوجه للفريق الفيومي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 45 متربعًا على الصدارة، بينما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 30 في المركز الرابع.