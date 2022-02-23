كشف رامون بلانيس السكرتير الفني السابق لنادي برشلونة عن قيمة صفقة انضمام بيدري إلى النادي الكتالوني.

وجاء ذلك خلال تصريحاته مع "راديو ماركا" بعد 3 شهور من إلغاء عقده مع البلوجرانا ورحيله عن النادي.

وكان بيدري وصل إلى برشلونة عام 2020 قادمًا من لاس بالماس أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري الإسباني.

ماذا قال بلانيس؟

قال بلانيس: “أنا لا أحب الحديث حول أرقام الصفقات لكن بيدري انضم لبرشلونة مقابل 20 مليون يورو مع كامل المتغيرات".

وأضاف: "تعرضنا لهجوم كبيرة بعد الصفقة وانتقدنا الجميع بسبب دفع مبلغ كهذا في لاعب شاب، ولكن كان القرار جماعي والجميع فضل الرهان على لاعب شاب جاء من الدرجة الثانية".

وعن ما قاله لكومان لإقناعه باللاعب: "لدي علاقة رائعة معه وتحدثت معه عن لاعب كرة القدم. لقد كان دائمًا يضعه في الاعتبار، اعتقدنا أنه سيكون من الصعب عليه البقاء مع العديد من عروض العروض الأخرى. حسنًا، احتاج كومان إلى دورتين تدريبيتين فقط ليرى ذلك".

وعن حديث تشافي بأن بيدري أفضل موهبة شاهدها، قال بلانيس: "أنا أتفق مع ذلك، كان تشافي وإنييستا لاعبين على أعلى مستوى، لكن بيدري قدم أداءً مذهلاً في مثل سنه ولديه إمكانيات هائلة للمستقبل. إنه يتمتع بذكاء في كرة القدم".

ماذا قال بلانيس عن طلب بايرن ميونخ لضمه؟



وأكد بلانيس على أن كان هناك عرض من بايرن ميونخ، وقال: "بعد يومين فقط من السقوط أمام بايرن ميونخ في المباراة الشهيرة، تلقينا اتصالات من النادي الألماني استفسر خلاله عن إمكانية ضم بيدري لكننا أغلقنا الباب مبكرًا”.

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة جدد عقد صاحب الـ22 عامًا مؤخرًا في أكتوبر الماضي حتى صيف 2026 بشرط جزائي يصل إلى مليار يورو.



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