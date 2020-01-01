ثمانية ملايين السبب في استمرار أوزيل في آرسنال رغم الاستبعاد

الألماني لم يلعب أي مباراة منذ مارس الماضي

كشفت تقارير في إنجلترا عن السبب وراء استمرار مسعود أوزيل لاعباً في صفوف آرسنال رغم استبعاده التام من تشكيل الفريق الأول وغيابه عن المشاركة منذ شهور.

ولعب الدولي الألماني للمرة الأخيرة في فريق ميكيل أرتيتا في مارس الماضي، وفي الموسم الحالي لم يشترك في أي لقاء ولم يرحل في سوق الانتقالات.

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وقالت "ذا أتلتيك" إن سبب رئيسي وراء قرار أوزيل استكمال عقده حتى نهايته في 2021 هو وجود مكافأة ولاء تم إضافتها عند تمديده في 2018.

ومدد صانع الألعاب تعاقده مع المدفعجية لثلاث سنوات، ووُضع بند يتيح له الحصول على مبلغ ثمانية مليون جنيه استرليني إذا أكمل عقده حتى نهايته في 2021 بحسب الصحيفة.

اللاعب أوضح مع نفس الصحيفة في أغسطس الماضي عدم وجود أي نية من قبله للمغادرة وسعيه لاستكمال عقده حتى نهايته رغم استبعاده من التشكيل.

وذكرت تقارير في الأيام الماضية أن اللاعب تلقى عرضاً ضخماً من النصر السعودي لضمه في الأيام القادمة لتعزيز صفوفه.

ويعد الدولي الألماني السابق صاحب الراتب الأعلى في صفوف آرسنال، إذ يتقاضى قرابة 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.