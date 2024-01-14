ثمار الانتقال إلى السعودية .. رياض محرز: اللعب للأهلي يسهل مهمتي مع الجزائر

محرز متواجد حاليًا في كوت ديفوار مع منتخب بلاده

وصف رياض محرز نجم الأهلي الأجواء والظروف المحيطة بالمنتخب الجزائري حاليًا في كوت ديفوار، حيث تُقام كأس أمم إفريقيا 2023، بأنها أفضل كثيرًا مما كانت عليه في الكاميرون محل إقامة النسخة السابقة.

الخُضر ورغم فوزهم باللقب خلال نسخة مصر 2019 صدموا جمهورهم بأداء ونتائج مخيبة في النسخة التالية وقد غادروا من الدور الأول مما فجر ضدهم انتقادات إعلامية وجماهيرية واسعة، وقد نال محرز نصيبه الكبير منها.

اللاعب شدد على أهمية المواجهة الأولى أمام أنجولا وكذلك دعم الجمهور الجزائري للفريق، كما أوضح أن اللعب في السعودية، حيث الطقس الحار، سيُساعده على التأقلم مع الأجواء الحارة في كوت ديفوار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال في المؤتمر الصحفي "الطقس في كوت ديفوار يُشبه الأجواء في السعودية، إقامة المباريات ظهرًا يجعل الأمر صعبًا لكن اللعب ليلًا عادي بالنسبة لنا".

يُشار إلى أن محرز انضم للأهلي السعودي بداية الموسم الجاري وقد لعب معه 19 مباراة في دوري روشن سجل خلالها 8 أهداف وصنع 7.